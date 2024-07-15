國道6號死亡自撞 男突衝撞護欄受困…前胸變形傷重不治

國道6號今發生死亡車禍，57歲鍾姓男子駕車行經該路線東向5.1K東草屯路段時，突然自撞外側水泥護欄，因撞擊力道猛烈，車頭幾近全毀，鍾男受困車內，救出時已失去生命跡象，送醫急救仍不治，詳細肇因待警方進一步調查釐清。

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，今天上午10時21分獲報，國道6號東向5.1K東草屯路段發生自小客車自撞事故，且有人員受困車內，當下立刻通知線上巡邏車、緩撞車前往戒護處理，並通報救護車馳援。

警方調查，受困的57歲鍾姓男子今駕車行經國道6號東草屯交流道附近時，而其原行駛於外側車道，疑因操作不當或其他不明原因自撞外側水泥護欄，因撞擊力道猛烈，車頭凹陷幾近全毀，鍾男受困駕駛座，大量出血且失去意識。

警消人員使用破壞機具將鍾男救出，但他已失去生命跡象，現場施予急救，並緊急將其送往草屯佑民醫院，但因其前胸變形、骨盆處腫脹，且臉部、四肢多處傷口等傷勢嚴重，急救到中午12時許，急救後仍不治。