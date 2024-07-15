竹北公園棒棒糖誘童案情大逆轉 警方一查竟是小孩瞎扯

新竹縣竹北光明商圈昨傳出停車場旁的公園有人拿棒棒糖誘拐小孩，誘童傳聞出現重大翻轉，警方循線找到PO文者請她出面說明，案情大逆轉！警方表示，今中午當事人到派出所道歉並稱說，經詢問女兒後才得知該誘拐情節為孩子所想像，隨後該名女家長也主動在臉書PO文道歉澄清。

有民眾在臉書社群「新竹大小事」貼文指出，14日傍晚在竹北光明商圈停車場旁公園鞦韆的草叢處出現一名男子，試圖誘拐小孩。並說該名男子身穿黑色帽子、帶墨鏡、粉色口罩和黑外套，甚至還觀察到「哪個小孩的爸爸媽媽不在身邊，便拿著棒棒糖誘惑小孩，聲稱自己是小孩父母的朋友」，只是未得逞後男子就迅速開車離開。

今天上午，警方循線找到PO文者並請當事人到派出所協助釐清案情，未料竟是烏龍一場。下午2點左右，轄區竹北分局正式對外說明，昨深夜發現網路上有該公園發生略誘兒童情事後，立即派員到場加強巡查並調閱周邊監視器，案經當事人中午帶著孩子到派出所道歉，她並表示詢問其9歲女兒後才得知該誘拐情節為該女童所想像，非實有該情節發生，請大家協助澄清並請民眾勿恐慌。