聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦人陷假飆股女王投資詐騙痛失6百萬 警民聯手抓車手
66歲陳姓婦人，日前經不實的飆股女王林恩如的廣告，陷入假投資詐騙，慘遭詐騙6百餘萬元。詐團從臉書一頁式廣告，誘使被害人加入LINE群組客服，再派出假的外派經理向被害人收款。婦人得知受騙後報案，警民合作抓出吳姓車手，全案依詐欺、洗錢罪嫌移送法辦。
內湖警方指出，陳婦遭廣告「飆股、高獲利、高報酬」等字眼吸引，加入加入通訊軟體LINE群組，誤以為有飆股女王林恩如帶領可投資致富，沒想到卻是詐團詐財手段，日前婦人以匯款、面交，共計受騙600餘萬元，後續詐團持續要求面交，婦人終於發現受騙報案。
詐團客服約陳婦7月11日面交，將派出「外派經理」收款，正當詐團吳男收下30萬元，警方立即上前出示身分逮人，並查扣偽造的識別證、收據，及手機等證物，全案依詐欺、洗錢罪嫌移送士林地檢署偵辦。
同日，港墘派出所員警巡邏時，接獲中國信託銀行行員通報，一名女子疑被投資詐騙，聲稱要匯款超過百萬元的股票投資保證金，員警到場和銀行行員雙管齊下勸阻，女子恍然大悟得知是詐騙手法，停止匯款念頭，守著積蓄。
警方呼籲，社交媒體、臉書、LINE均充斥著各種一頁式假投資廣告，甚至還有假網站、假APP，大部分為詐騙集團所投放，以「保證高報酬、高獲利」詐騙，民眾投資應循正常管道，警方持續推廣識詐工作，秉持強勢執法決心，保障民眾的財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言