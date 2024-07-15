婦人陷假飆股女王投資詐騙痛失6百萬 警民聯手抓車手

66歲陳姓婦人，日前經不實的飆股女王林恩如的廣告，陷入假投資詐騙，慘遭詐騙6百餘萬元。詐團從臉書一頁式廣告，誘使被害人加入LINE群組客服，再派出假的外派經理向被害人收款。婦人得知受騙後報案，警民合作抓出吳姓車手，全案依詐欺、洗錢罪嫌移送法辦。

內湖警方指出，陳婦遭廣告「飆股、高獲利、高報酬」等字眼吸引，加入加入通訊軟體LINE群組，誤以為有飆股女王林恩如帶領可投資致富，沒想到卻是詐團詐財手段，日前婦人以匯款、面交，共計受騙600餘萬元，後續詐團持續要求面交，婦人終於發現受騙報案。

詐團客服約陳婦7月11日面交，將派出「外派經理」收款，正當詐團吳男收下30萬元，警方立即上前出示身分逮人，並查扣偽造的識別證、收據，及手機等證物，全案依詐欺、洗錢罪嫌移送士林地檢署偵辦。

同日，港墘派出所員警巡邏時，接獲中國信託銀行行員通報，一名女子疑被投資詐騙，聲稱要匯款超過百萬元的股票投資保證金，員警到場和銀行行員雙管齊下勸阻，女子恍然大悟得知是詐騙手法，停止匯款念頭，守著積蓄。