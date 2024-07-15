廖宗山明屆退 準警局長林國清今拜會黃偉哲

台南市政府警察局長廖宗山明天將屆退，外傳警政委員林國清將出任新台南市警局長，警政署預計明天發布派令，林國清今下午在市警局長廖宗山陪同下，前往拜會市長黃偉哲。對於人事案，黃偉哲回應，「一切以內政部警政署派令為準」；林國清則簡單回「謝謝」，並未多做說明。

南市區漁會理事長林士傑8日在住家前遭槍殺震驚外界，正逢廖宗山屆齡退休之際，黃偉哲日前受訪時曾提及，希望理想局長人選「最好有刑事底子」，外界一度猜測接任人選為顏旺盛，但始終未獲證實，連日來接任人選謠言不斷。