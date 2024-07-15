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廖宗山明屆退 準警局長林國清今拜會黃偉哲
台南市政府警察局長廖宗山明天將屆退，外傳警政委員林國清將出任新台南市警局長，警政署預計明天發布派令，林國清今下午在市警局長廖宗山陪同下，前往拜會市長黃偉哲。對於人事案，黃偉哲回應，「一切以內政部警政署派令為準」；林國清則簡單回「謝謝」，並未多做說明。
南市區漁會理事長林士傑8日在住家前遭槍殺震驚外界，正逢廖宗山屆齡退休之際，黃偉哲日前受訪時曾提及，希望理想局長人選「最好有刑事底子」，外界一度猜測接任人選為顏旺盛，但始終未獲證實，連日來接任人選謠言不斷。
廖宗山今是最後一天上班，警政署卻遲遲未發布人事派令，外傳林國清今下午將拜會黃偉哲，經記者查證，林國清下午約1點多抵達，並在廖宗山陪同下拜會黃偉哲，三方約談話10多分鐘，似乎間接證實新任警察局長將由林國清接任。而林士傑命案恐成為廖宗山退休前無法破案的遺憾，對此，廖宗山仍相當有信心破案；林國清總額僅以2個字「謝謝」回應。
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