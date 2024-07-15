高雄視障男借問路亂摸女生手 一票人受害：他只怕警察

高雄市一名視障陳姓男子，4年前曾在高鐵左營站藉口問路時，對女子亂摸，雖陳當下道歉，但騷擾的怪異行為仍登上媒體版面；昨網路又傳陳出沒在高鐵左營或捷運站等地，以同樣問路理由亂摸女生手，主動找女生幫忙，貼文釣出一票受害者，怒指陳只怕警察。

PTT高雄版有網友以「左營站行徑怪異的盲人」為題貼文，指最近坐捷運很常看到這位盲人，夏天到了他就很喜歡出門去看女生，除了在捷運大站亂晃找目標，也常去百貨公司。

原PO貼文指，該名視障者自己走和一般人沒兩樣，完全靠眼力在走，到人多的地方就會開始用導盲杖亂走還有故意伸手亂摸引人來幫忙或是自己主動找女生帶他。

原PO在貼文中說，這位視障者在捷運或公車看他刷卡摸老半天，但惱羞的時候刷卡都非常精準，而且大老遠就能分辨出女生或工作人員；7月9日看到他在大鬧巨蛋站，故意從出口擠進去撞女生，被站務人員喝斥惱羞成怒在車站罵人，直到警察來才換一副嘴臉道歉。

原PO直指，這個人就是到處做這些事，故意撞人、找女生帶路順便亂摸、要錢，就算是工作人員引導他，女生不論年齡也是會被亂摸，派男生去帶，他常常會故意些很挑釁的話，然後用力抓別人手臂，心情不好就在車站、攤販商圈百貨、咖啡店搗亂，許多在地人紛紛坦言曾遇到陳男騷擾。

貼文釣出一票受害者，有網友附和指「之前在自由路肯德基遇過，噁心」、「之前在自由路扶他過馬路，跟我要一杯飲料，還指定轉角的咖啡店」、「認識他的都知道他到處乞討車費」、「以前在高醫唸書等公車也遇過，當時嚇死」。

高雄捷運警察隊表示，9日當晚7時2分許，捷警接獲高捷行控中心來電報稱，有民眾於巨蛋站服務台前咆哮，經員警到場了解，係站務人員與陳姓當事人（34歲）因引導問題發生口角糾紛，經員警到場，雙方達成和解不願提告離去。