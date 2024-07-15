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基警分駐所服勤死亡 謝國樑：因公殉職應給予最優撫卹

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市蘇姓警員在值班台執勤時，被簡姓男子開貨車衝入分駐所撞擊死亡。蘇員是否符合「執行勤務中殉職者」要件，警政署審議中。基隆市長謝國樑今天表示，蘇員應屬「因公殉職」，若無法爭取最優撫卹條件，不排除透過募款協助蘇家。

簡男2月29日晚間駕駛從新北澳底漁港偷來的小貨車，開到基隆後，衝入警三分局八堵分駐所，造成蘇員死亡。簡男開車行經萬瑞快速道路，另撞擊劉姓巡路員致死。簡男案發後行走鐵軌遭列車撞死，基隆地檢署檢察官5月偵結，認定簡男因為急性精神病發作釀成憾事。簡已死亡，處分不起訴。

今日有媒體報導，蘇員屬「因公死亡」，引發不少警職人員氣憤，質疑警政高層高喊要放寬「因公殉職」的認定，但一如既往的「今日公祭，明日忘記」。

基市警局表示，先前已依「警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全金發給辦法」，發給最高額度安全金300萬元。蘇員是否符合警察人員人事條例「執行勤務中殉職者」要件，市警局已再次呈報送警政署審議。

警察人員因公傷亡慰問金發給辦法規定，執行勤務遭受暴力或意外危害致「死亡」或「殉職」者，均發給家屬1200萬元至1400萬元。這項發給辦法正在修法提高慰問金額，待行政院審議後發布，屆時再協助蘇員家屬申請。

謝國樑案發當晚到醫院探視時，即強調蘇員應屬因公殉職，希望能夠從優撫恤。基市警局以「因公殉職」呈報，警政署質疑未達因公殉職標準，僅能算因公死亡，目前認定結果仍在審查中。

警政署未在第一時間給予蘇員「因公殉職」認定，並給予最優撫卹，謝國樑表達抗議，強調仍期待警政署最終審議結果，能夠符合民眾與基層員警的期待。若最終未能給予外界合理交代，不排除透過募款方式協助家屬獲得應有權益。

基隆市長謝國樑今天表示，蘇姓警員應屬「因公殉職」，若無法爭取最優撫卹條件，不排除透過募款協助蘇家。聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑今天表示，蘇姓警員應屬「因公殉職」，若無法爭取最優撫卹條件，不排除透過募款協助蘇家。聯合報系資料照片
基隆市蘇姓警員在值班台執勤時，簡姓男子開貨車衝入分駐所，造成蘇員死亡。聯合報系資料照片
基隆市蘇姓警員在值班台執勤時，簡姓男子開貨車衝入分駐所，造成蘇員死亡。聯合報系資料照片
基隆市蘇姓警員在值班台執勤時，簡姓男子開貨車衝入分駐所，造成蘇員死亡，警方事後在分駐所大門前加設防護設施。圖／讀者提供
基隆市蘇姓警員在值班台執勤時，簡姓男子開貨車衝入分駐所，造成蘇員死亡，警方事後在分駐所大門前加設防護設施。圖／讀者提供

謝國樑 警察

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