8旬老翁誤踩油門暴衝 撞飛2郵筒、180度翻轉噴進藝品店

高齡駕駛85歲佘姓老翁，今天開車至加油站洗車，不料駛出加油站約30公尺，這時老翁誤踩油門，瞬間衝上人行道，撞斷綠色、紅色郵筒，紅色郵筒噴飛至藝品店，導致店面正片玻璃碎裂，斷腳的郵筒顛倒立在店內，車輛則自撞店面停下，幸好現場無人員受傷，老翁無酒駕情勢，駕照狀況正常。

警方指出，今天上午11時許，佘姓老翁駕車到加油站洗車後，駛出右轉，約30公尺，突然誤踩油門，車輛失控向前衝撞2個郵筒，自撞至誠路二段的藝品店，限時郵件及航空郵件的紅色郵筒，當場噴進藝品店，180度翻轉變成顛倒郵筒，店面整片玻璃碎裂，另投遞一般郵件的綠色郵筒，則是倒在車輛左前方。