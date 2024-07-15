影／剛拿駕照出遊台中 在北區崇德路翻車4人傷

台中市妙齡的許姓女子剛考到駕照不久，今天上午11時許，開車載朋友出遊時，行經北區太原路三段、崇德路一段欲左轉，未料左轉時在路口與陳姓男子的貨車發生碰撞，許女休旅車因此翻車，造成四人受傷，警方調查，雙方駕駛都無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因仍待後續釐清。

經查，許姓女子（20歲）在今天上午11時許，開車載3名友人出遊，由北區榮華街方向，沿太原路三段左轉崇德路一段往進化北路方向行駛，當時陳姓男子（28歲）駕駛貨車載一名女乘客，由永興街方向，沿太原路二段往榮華街方向行駛，雙方在路口發生碰撞，許女休旅車的右車身，與貨車的右前車頭發生碰撞後，休旅車側翻。

第二警分局獲報到場調查，許女、陳男都無酒精濃度，許女、陳男、兩名乘客都有手腳擦挫傷，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因待查。

第二警分局指出，案發的北區太原路、崇德路口，在太原路要綠燈左轉崇德路車輛（往進化北路及漢口路雙向），左轉後續直行穿越崇德路，不過太原路因有綠園道設計，路幅較寬，加上崇德路側無畫設停止線，依據交通部2020年11月2日函釋，不屬於闖紅燈行為，分局已請市府交通局研議改善，避免與太原路直行車輛發生碰撞。