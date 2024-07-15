警分駐所執勤被撞死不算「殉職」！基層警炸鍋 警局：全力申辦撫恤

基隆市蘇姓警員在值班台執勤時，簡姓男子開貨車衝入分駐所，造成蘇員死亡。基市警局表示，蘇員是否符合「執行勤務中殉職者」要件，6月間已提報補充說明，並檢附相關佐證資料到警政署，由署邀集審查小組成員審議。

簡男2月29日晚間駕駛從新北澳底漁港偷來的小貨車，開到基隆後，衝入警三分局八堵分駐所，造成蘇員死亡。簡男開車行經萬瑞快速道路，另撞擊劉姓巡路員致死。簡男案發後行走鐵軌遭列車撞死，基隆地檢署檢察官5月偵結，認定簡男因為急性精神病發作釀成憾事。簡已死亡，處分不起訴。

今日有媒體報導，蘇員屬「因公死亡」，引發不少警職人員氣憤，質疑警政高層高喊要放寬「因公殉職」的認定，但一如既往的「今日公祭，明日忘記」。

基市警局表示，銓敘部已依公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，審定蘇員為「執行任務發生意外危險以致死亡」，至於是否符合警察人員人事條例「執行勤務中殉職者」要件，市警局已呈報送審。

市警局說，警政署審查小組開會後，決議要求市警局補充說明，並檢附相關佐證資料憑辦。市警局今年6月再次函報相關資料，目前由警政署會辦相關單位表示意見中，擇日邀集審查小組成員召開會議審議。