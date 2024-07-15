快訊

勞基法修正三讀！勞工可免65歲強制退休 勞雇協商同意後得延後

警分駐所執勤被撞死不算「殉職」！基層警炸鍋 警局：全力申辦撫恤

國人很愛？台灣旅遊「一堆仿外國景點」 網點出殘酷真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狠心媽讓6歲女兒赤腳走滾燙柏油路 竹縣社會處：就醫後已安置

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

新竹縣昨驚傳有狠心媽媽竟讓6歲女兒赤腳走在滾燙的柏油路上，導致女童稚嫩腳底燙傷起水泡，縣府社會處接獲通報介入調查後，確認案家為社會處列冊脆弱家庭，也是民間社福單位服務中的個案，經社工前往了解狀況，考量媽媽的照顧狀況，女童就醫後已經先行安置，至於媽媽是否違反兒少法，社會處仍在評估中。

這起疑似虐童案件，有現場目睹的熱心民眾將影片PO網後，立刻引發各界關注。影片內容發現女童因地面火燙痛得哭喊：「好熱！」，還一度衝到陰涼處躲避；目擊民眾緊追喝止，並要帶女童去買鞋，但婦人依舊不理，讓人不捨氣得報警。

據了解，案家為社會處列冊脆弱家庭，媽媽因離異獨自撫養該名女兒，且工作較不穩定，目前租屋一起生活。昨這對母女外出坐火車要返回新豐途中，女童疑頑皮將鞋子掉落軌道，因此母女步出新豐火車站時，孩子才沒有穿鞋，被迫赤腳走在滾燙的柏油路上，而媽媽也是沿途發洩不滿情緒。

府縣社會處今表示，由於女童腳底有水泡，社工陪同就醫後，已無大礙，且初步清查其身上也無明顯陳舊傷痕。考量原生家庭這名媽媽此舉有明顯不當照顧之虞，即便她表達不願意，但仍先行將女童予以安置保護；至於是否有違反兒少法，這部分還有待調查釐清。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新竹縣新豐火車站竟有一名婦人，讓女童赤腳走在滾燙的柏油路上，女童一度被柏油路面燙得尖叫「好熱」。圖／取自臉書新竹大小事
新竹縣新豐火車站竟有一名婦人，讓女童赤腳走在滾燙的柏油路上，女童一度被柏油路面燙得尖叫「好熱」。圖／取自臉書新竹大小事

柏油路 火車站

延伸閱讀

天籟美聲為國爭光 竹縣桃山國小奪世界合唱大賽金質獎

赤腳走炙熱柏油路腳底燙出水泡 女童為列冊脆弱家庭

竹縣府出手了！女童赤腳走高溫柏油路是「關懷個案」 腳底灼傷就醫

不當管教？！令女童赤足走滾燙柏油路20分 尖叫哭喊引路人不忍

相關新聞

高雄視障男借問路亂摸女生手 一票人受害：他只怕警察

高雄市一名視障陳姓男子，4年前曾在高鐵左營站藉口問路時，對女子亂摸女生，雖陳當下道歉，但騷擾的怪異行為仍登上媒體版面；昨...

8旬老翁誤踩油門暴衝 撞飛2郵筒、180度翻轉噴進藝品店

高齡駕駛85歲佘姓老翁，今天開車至加油站洗車，不料駛出加油站約30公尺，這時老翁誤踩油門，瞬間衝上人行道，撞斷綠色、紅色...

警分駐所執勤被撞死不算「殉職」！基層警炸鍋 警局：全力申辦撫恤

基隆市蘇姓警員在值班台執勤時，簡姓男子開貨車衝入分駐所，造成蘇員死亡。基市警局表示，蘇員是否符合「執行勤務中殉職者」要件...

廖宗山明屆退 準警局長林國清今拜會黃偉哲

台南市政府警察局長廖宗山明天將屆退，外傳警政委員林國清將出任新台南市警局長，警政署預計明天發布派令，林國清今下午在市警局...

基警分駐所服勤死亡 謝國樑：因公殉職應給予最優撫卹

基隆市蘇姓警員在值班台執勤時，被簡姓男子開貨車衝入分駐所撞擊死亡。蘇員是否符合「執行勤務中殉職者」要件，警政署審議中。基...

影／剛拿駕照出遊台中 在北區崇德路翻車4人傷

台中市妙齡的許姓女子剛考到駕照不久，今天上午11時許，開車載朋友出遊時，行經北區太原路三段、崇德路一段欲左轉，未料左轉時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。