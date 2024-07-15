狠心媽讓6歲女兒赤腳走滾燙柏油路 竹縣社會處：就醫後已安置

新竹縣昨驚傳有狠心媽媽竟讓6歲女兒赤腳走在滾燙的柏油路上，導致女童稚嫩腳底燙傷起水泡，縣府社會處接獲通報介入調查後，確認案家為社會處列冊脆弱家庭，也是民間社福單位服務中的個案，經社工前往了解狀況，考量媽媽的照顧狀況，女童就醫後已經先行安置，至於媽媽是否違反兒少法，社會處仍在評估中。

這起疑似虐童案件，有現場目睹的熱心民眾將影片PO網後，立刻引發各界關注。影片內容發現女童因地面火燙痛得哭喊：「好熱！」，還一度衝到陰涼處躲避；目擊民眾緊追喝止，並要帶女童去買鞋，但婦人依舊不理，讓人不捨氣得報警。

據了解，案家為社會處列冊脆弱家庭，媽媽因離異獨自撫養該名女兒，且工作較不穩定，目前租屋一起生活。昨這對母女外出坐火車要返回新豐途中，女童疑頑皮將鞋子掉落軌道，因此母女步出新豐火車站時，孩子才沒有穿鞋，被迫赤腳走在滾燙的柏油路上，而媽媽也是沿途發洩不滿情緒。

府縣社會處今表示，由於女童腳底有水泡，社工陪同就醫後，已無大礙，且初步清查其身上也無明顯陳舊傷痕。考量原生家庭這名媽媽此舉有明顯不當照顧之虞，即便她表達不願意，但仍先行將女童予以安置保護；至於是否有違反兒少法，這部分還有待調查釐清。

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