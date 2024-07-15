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三重警殉職妻貼帳號引爭議 社會局：無勸募意圖

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市三重分局厚德派出所、28歲員警黃瑋震於執勤時，遭25歲黃姓男子涉嫌毒駕撞死，黃妻在黃的臉書貼文思念丈夫，因文章末貼上郵局帳號引發議論。新北市社會局表示，家屬本身並無主動勸募的意圖；又針對特定對象募款，並無公益勸募條例適用，無須事先向主管機關申請。

社會局指出，依新北市府急難救助作業要點規定，社會局將協助家屬申請意外致死救助金；另外家屬如遭逢經濟困境或有福利需求，社會局將由社工提供關懷及協助。

黃妻14日在臉書與在自己的Threads貼文懷念丈夫，因為有郵局帳號引發議論。三重警分局回應，員警遺孀並未主動向社會大眾募款，懇請關心的朋友們不要誤會。

今早遺孀再度發文表示，「我從來都沒有想要利用任何人任何事，可是有些人覺得我利用你的時候，我很難受」。

對於外界質疑勸募，社會局指出，據警方及黃姓員警遺孀表示，張貼個人帳戶照片係因社會各界及警察好友洽詢警局希望提供援助，經分局徵詢遺孀意見後，由遺孀提供私人郵局帳號，供善心人士捐款使用，家屬本身並無主動勸募的意圖；又針對特定對象募款，並無公益勸募條例適用。

社會局說，針對特定對象募款並沒有SOP，因為不適用公益勸募條例，無須事先向主管機關申請。

三重警分局厚德所員警黃瑋震執勤時殉職，各界譁然。圖／黃瑋震臉書
三重警分局厚德所員警黃瑋震執勤時殉職，各界譁然。圖／黃瑋震臉書

公益 募款

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