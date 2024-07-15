快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

汐止情侶嬉鬧樓上丟花束 與路人互嗆釀大亂鬥全被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區26歲賴姓男子今天凌晨與鄭姓女友在家中嬉鬧，還將花從2樓往下丟，此時37歲柯姓男子剛好行經，見狀便將花移至路旁。賴男發現後怒嗆柯男多管閒事，柯男氣憤之餘找來6名友人與賴男發生肢體衝突。汐止警獲報派遣18名警力趕抵，噴辣椒水控制現場並將雙方帶回，詢後依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，家住汐止區水源路的26歲賴姓男子，今天凌晨3時許與27歲鄭姓女友在家中發生爭執，過程中還將花束從2樓丟下。37歲柯姓男子正好散步行經，仰頭一看發現是從2樓丟下，正欲將花移至路旁時，賴男探頭一看發現柯男動作後，竟怒嗆柯男多管閒事，雙方因而發生口角爭執。

柯男一氣之下找來6名友人助陣，與賴男互相叫囂，賴男見狀竟持彈簧刀下樓揮舞，反遭柯男等人持安全帽痛毆。汐止警獲報趕抵，立即噴灑辣椒水控制現場，並通報救護車將受傷的賴男及被噴辣椒水的男子送醫，其餘在場人全被帶回警所。

賴男警詢時表示當時與鄭姓女友只是在嬉鬧並非吵架，看到柯男撿東西的動作一時誤會才會發生衝突。警方詢後將依傷害、妨害秩序罪嫌將柯、賴雙方送辦。

汐止警方到場控制現場衝突。記者黃子騰／翻攝
汐止警方到場控制現場衝突。記者黃子騰／翻攝
警方將現場參與者全部帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將現場參與者全部帶回警局。記者黃子騰／翻攝
柯男一方持安全帽毆打賴男，賴男則持彈簧刀揮舞。記者黃子騰／翻攝
柯男一方持安全帽毆打賴男，賴男則持彈簧刀揮舞。記者黃子騰／翻攝

女友 汐止 辣椒水

延伸閱讀

汐止萬安47號演習協調會 著重防空避難設置使用

新台五路基隆、汐止交界聯結車燒成火球 司機逃出

夏天登革熱升溫 汐止公所辦訓練宣導巡倒清刷

汐止男墜落3公尺深溪谷 頭部重創趴臥溪水中命危送醫

相關新聞

三重警殉職妻貼帳號引爭議 社會局：無勸募意圖

新北市三重分局厚德派出所、28歲員警黃瑋震於執勤時，遭25歲黃姓男子涉嫌毒駕撞死，黃妻在黃的臉書貼文思念丈夫，因文章末貼...

運用人性弱點...熟識親友邀投資 小心「穩賺不賠」話術

遭遇親友投資詐騙時間可能動輒好幾年，累積金額龐大。苗栗資深刑警何文輝指出，類似案件主要是運用人性弱點和盲點詐財，在與被害...

遭詐騙案高達1成5受害者是竹科人...竹市警籲慎防此手法

台灣近年詐騙案件猖獗，又以「假投資」受騙最為慘烈，新竹縣市這一年來詐騙財損金額都破上億元，金額可觀，有退休族連房子都被騙...

三重殉職警遺孀PO帳號惹議 稍早再發文：捐款將委由三重分局處理

新北市三重警分局警員黃瑋震值勤時遭毒駕撞擊殉職，昨天遺孀在自己的Threads、以及黃瑋震的臉書提供郵局帳號，引發網友持...

汐止情侶嬉鬧樓上丟花束 與路人互嗆釀大亂鬥全被逮

新北市汐止區26歲賴姓男子今天凌晨與鄭姓女友在家中嬉鬧，還將花從2樓往下丟，此時37歲柯姓男子剛好行經，見狀便將花移至路...

開新車撞飛鑽車縫逆向8旬翁 高雄女駕駛上網跪求影像

高雄市張姓女子10日傍晚駕駛Toyota新車，行經高雄市車多左營大路時，適高齡87歲的林姓老翁騎機車鑽車縫逆向，欲左轉海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。