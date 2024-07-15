汐止情侶嬉鬧樓上丟花束 與路人互嗆釀大亂鬥全被逮

新北市汐止區26歲賴姓男子今天凌晨與鄭姓女友在家中嬉鬧，還將花從2樓往下丟，此時37歲柯姓男子剛好行經，見狀便將花移至路旁。賴男發現後怒嗆柯男多管閒事，柯男氣憤之餘找來6名友人與賴男發生肢體衝突。汐止警獲報派遣18名警力趕抵，噴辣椒水控制現場並將雙方帶回，詢後依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，家住汐止區水源路的26歲賴姓男子，今天凌晨3時許與27歲鄭姓女友在家中發生爭執，過程中還將花束從2樓丟下。37歲柯姓男子正好散步行經，仰頭一看發現是從2樓丟下，正欲將花移至路旁時，賴男探頭一看發現柯男動作後，竟怒嗆柯男多管閒事，雙方因而發生口角爭執。

柯男一氣之下找來6名友人助陣，與賴男互相叫囂，賴男見狀竟持彈簧刀下樓揮舞，反遭柯男等人持安全帽痛毆。汐止警獲報趕抵，立即噴灑辣椒水控制現場，並通報救護車將受傷的賴男及被噴辣椒水的男子送醫，其餘在場人全被帶回警所。