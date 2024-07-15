開新車撞飛鑽車縫逆向8旬翁 高雄女駕駛上網跪求影像

高雄市張姓女子10日傍晚駕駛Toyota新車，行經高雄市車多左營大路時，適高齡87歲的林姓老翁騎機車鑽車縫逆向，欲左轉海德路，張閃避不及將林撞飛倒地受傷；張因新車未裝行車記錄器，上網跪求影像；幸警方調出監視器，研判林轉彎車未禮讓張的直行車釀禍。

高雄市張姓女子（39歲）在臉書社團貼文，求「車禍行車記錄器」，張指出，10日下午5時8分許，開著剛買一個月的新車，搭載阿嬤和小孩行經左營大路與海德路口，當時路口車速20至30，但阿伯突然鑽車縫衝出逆向。

張女指，當時值下班時段，左營大路車潮擁擠，導致無法閃避，才撞上逆向的阿伯，因附近無監視器影像，新車剛簽一個月，還沒裝行車記錄器，因此求經過的車輛提供行車記錄器，以釐清肇事責任。

轄區左營警分局指出，事故發生後，警方前往處理，發現當時87歲高齡林姓男子騎機車沿左營大路南往北行駛，欲左轉海德路，與當時沿左營大路北向南直行的張女轎車發生碰撞。

警方指出，事故導致林翁身體多處擦挫傷、送醫後仍需住院治療，張女及車上親友未受傷，雙方經警方酒測均無飲酒情事。