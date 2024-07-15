風櫃嘴黃牌重機、單車對撞 2騎士手腳擦挫傷送醫

台北市士林區風櫃嘴的萬溪產業道路，昨天上午發生黃牌重機騎士、單車騎士對撞車禍，2車疑似未靠右行駛，碰撞後紛紛倒地，車輪卡進山溝，幸好車速不快，2人手腳擦挫傷，送醫救治。假日山區常見登山客、騎士上山出遊，警方呼籲遊客切勿併行聊天，避免發生事故。

7月14日早上8時許，曾姓單車騎士，騎車下山行經萬溪產業道路楓林橋通往風櫃嘴，還有3.4公里抵達風櫃嘴，但在途中遇到上山的李男騎黃牌重機，2車對撞後2人摔傷倒地，車輛噴到一旁山溝及地面，幸好車速不快，2人手腳受有擦挫傷。