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風櫃嘴黃牌重機、單車對撞 2騎士手腳擦挫傷送醫

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區風櫃嘴的萬溪產業道路，昨天上午發生黃牌重機騎士、單車騎士對撞車禍，2車疑似未靠右行駛，碰撞後紛紛倒地，車輪卡進山溝，幸好車速不快，2人手腳擦挫傷，送醫救治。假日山區常見登山客、騎士上山出遊，警方呼籲遊客切勿併行聊天，避免發生事故。

7月14日早上8時許，曾姓單車騎士，騎車下山行經萬溪產業道路楓林橋通往風櫃嘴，還有3.4公里抵達風櫃嘴，但在途中遇到上山的李男騎黃牌重機，2車對撞後2人摔傷倒地，車輛噴到一旁山溝及地面，幸好車速不快，2人手腳受有擦挫傷。

消防救護人員獲報到場檢查傷勢，傷者送往新光醫院救治。此案騎士上下山疑似沒有靠右行駛，釀成對撞事故，事故原因及肇事責任尚待調查釐清。警方呼籲，遊客出遊山區，道路較為狹窄，切勿併排行駛，避免反應不急發生事故。

萬溪產業道路3.4公里處，機車、腳踏車騎士碰撞送醫。記者蕭雅娟／翻攝
萬溪產業道路3.4公里處，機車、腳踏車騎士碰撞送醫。記者蕭雅娟／翻攝
萬溪產業道路3.4公里處，機車、腳踏車騎士碰撞送醫。記者蕭雅娟／翻攝
萬溪產業道路3.4公里處，機車、腳踏車騎士碰撞送醫。記者蕭雅娟／翻攝
萬溪產業道路3.4公里處，機車、腳踏車騎士碰撞送醫。記者蕭雅娟／翻攝
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單車 重機

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