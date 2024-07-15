運用人性弱點...熟識親友邀投資 小心「穩賺不賠」話術

遭遇親友投資詐騙時間可能動輒好幾年，累積金額龐大。苗栗資深刑警何文輝指出，類似案件主要是運用人性弱點和盲點詐財，在與被害人熟識的前提下，利用溫情與友情攻勢，頻繁互動取得信任後，即利誘被害人投入一定的金額，以短期或定期可獲取高額利潤，遠超過銀行利息，讓被害人信以為真，投入金錢進而遭詐導致血本無歸。

常見術語就是以投資利潤很好來遊說，「這投資只給你別人是沒有，你不要告訴任何人，否則就會被別人分走這利潤」，以此手法不斷吸收親友投資，你所收到之利息也是其他被害人投入的金額，至始至終你並非真正的投資者，而是詐騙的被害人。

一般都是遇上「圈內人」談起投資內情，或是詐騙人已付不出高額利息（紅利）連環爆，詐局曝光後受害人才驚覺，但通常是索償無門。苗栗縣通霄鎮今年爆出的幼兒園園長詐欺案，就是如此，時間甚至長達10年，被害人多達百人，吸金數額逾億元。

何文輝說，任何的投資都伴隨著風險，絕對沒有所謂「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，透過合法的管道才有保障，對於不明投資管道或網路連結，甚至是親友間的介紹一定要小心且多方查證。

另外，上市企業並不會透過私下交易方式進行交易，未上市的股票需由證券商來協助上市，所以一定會有相關募資訊息，如果募資訊息非來自證券商就要存疑，透過私下交易投資入股可能是詐騙，可搜尋券商的網站查詢上市的相關訊息避免受害。

苗栗縣警局也表示，很多被害者不願承認，或沒有勇氣坦承受騙，都是因為心理壓力與無法獲得家人諒解與支持，家人間不要責怪受害家人，應該團結一起支持受害者，儘速向警方報案或撥打165。