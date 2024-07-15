遭詐騙案高達1成5受害者是竹科人...竹市警籲慎防此手法

台灣近年詐騙案件猖獗，又以「假投資」受騙最為慘烈，新竹縣市這一年來詐騙財損金額都破上億元，金額可觀，有退休族連房子都被騙走「傾家蕩產」。竹市警方並分析，詐騙受害者有一成五為科技從業人員，以三十多歲居多，不少擁有大學以上高學歷，科技從業人員雖多半為投資理財族群及網路重度使用者，仍以假投資受騙最多。

據刑事局統計，2023年詐騙金額破88.78億元創新高，假投資詐騙案連3年成為詐欺財產損害金額的第一名。新竹市去年4月迄今詐騙財損1.86億元，新竹縣統計2年來詐騙財損高達4.8億元，受騙樣態同樣皆以投資詐騙為大宗，受騙年齡層集中30到39歲。

新竹市議員張祖琰說，詐騙氾濫，自己前陣子收到多起假投資詐騙案陳情，金額都高達1、2千萬元，有被害人手邊現金全沒了，又被誘騙向對方介紹號稱理財顧問公司的民間貸款公司借高利貸繼續投資，甚至連房子都被騙去抵押貸款，還收高額服務費。

「受害者起初會有獲利甜頭，但後續越投越多，一毛錢都拿不回來。」張祖琰說，詐騙集團透過臉書或是LINE加好友，先是對受害者噓寒問暖，接著靠著話術遊說投資操作，相關金流早已暗中被詐團掌控住。她認為詐騙手法日新月異，政府不僅要擴大宣導、積極預防，中央更應該修法，源頭管理淪為詐騙工具的通訊軟體，並加重罰則。

大新竹地區坐擁新竹科學園區，從業人員多達17萬人。新竹市警察局分析今年轄內1到5月詐欺被害案，15%受害者是科技從業人員，大學以上學歷占86%，年齡層以30到39歲占36%最多，新竹縣警察局今年1到6月受理詐欺案，也有9.8%受害者是科技從業人員，年齡層集中30多歲，受騙樣態前三名皆為假投資、解除分期付款與假網拍。

竹市警察局刑大指出，高知識份子或社經地位高者也要小心受騙，曾遇過被害人有投資經驗，還上過某股市名人實體課，後來在網路平台上看到該名人的投資社群廣告，「因為看過本人，不假思索就加入」，沒想到竟中了詐騙集團圈套，遭騙3千多萬元。

刑大說明，假投資詐騙模式不外乎「養、套、殺」3步驟，先用廣告散布投資訊息，一旦加入假的投資群組後，群組裡會有暗樁貼出假的投資獲利對帳單，也想賺錢的被害人依著投資專員的建議，將錢匯到指定理財帳戶或面交給特定理財人員操作。一開始確實會有小額獲利，後續被慫恿投入更多資金，想取回時已來不及，最後血本無歸。

竹科人除了遭投資詐騙，也有部分為交友或援交詐騙，刑大人員觀察，通常這類型受害者多是拖到最後一刻才報案，甚至是乾脆認賠不願報案。科技從業人員多半為投資理財族群及網路重度使用者，警方會持續加強網路反詐宣導或到科技廠做專題演講。