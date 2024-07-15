南市警局長明屆退 確定由警政署林國清接任警察局長

台南市政府警察局長廖宗山明天屆退，接任人選眾說紛紜日來引起外界關注。據傳，警政署確定調派警政委員林國清出掌南市警局，對此市府已證實，明天將由警政署發布。

南市警察局長繼任人選，日前浮出可能人選，有警政署主秘李政曉、警政委員張樹德、林國清，近日更傳出大黑馬警政署督察室主任顏旺盛，在人事底定前夕，南市區漁會理事長林士傑本月8日在家前遭槍殺震驚外界，日前市長黃偉哲受訪時提及理想局長人選「最好有刑事底子」，外界大都認定應就是顏旺盛。據傳槍擊案發生後第二天，顏旺盛與林國清的「忠誠考核」都已送到國安局，就等人事發布。

不過連日來人事訊息萬變，最新傳出，外界日來披露相關人選都屬揣測，未獲層峰證實，綜合考量下，府院高層至始至終就是鎖定林國清，隨著接任日期逼近，也讓警界更關注人事。

市府今早證實，中央已告知，綜合考量後，確定由林國清出掌，知情人士也說，南市是總統賴清德「政治本命區」，這樁人事案拉高至「總統級」，主導權在上級，當然是中央說了算。

警大54期行政系畢業、政治大學行政管理研究所碩士的林國清，現年58歲，警政生涯大都在人事體系，歷任保警總隊人事室主任、警政署人事室專員、科長、台南市政府警察局人事室主任、保安警察大隊長、玉井分局長、警政署人事室主任、花蓮港務警察總隊長，目前是警政署警政委員。

警界人士說，林相對較缺乏刑事歷練，但個性溫和，台南昔日部屬對他評價頗佳。

下屆南市警察局長誰出掌，日來引起外界關注，據知，最新確定由警政署警政委員林國清出任。圖 ／本報資料照