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殉職警黃瑋震遺孀PO帳號惹議 她一早再發文：是我不好沒處理好

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三重殉職警遺孀PO帳號惹議 她一早再發文淚嘆：只求你能回來

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警分局警員黃瑋震值勤時遭毒駕撞擊殉職，昨天遺孀在自己的Threads、以及黃瑋震的臉書提供郵局帳號，引發爭議。上午她再次發文自責沒處理好、感嘆「如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換。」

施姓遺孀在自己的臉書帳號貼文指出：「我從來都沒有想要利用任何人任何事，可是有些人覺得我利用你的時候，我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換，只求你能回來繼續當我老公、當兒子的爸爸。」

許多朋友看了以後，紛紛留言加油打氣：「別理會那些酸民，妳已經很棒了。想哭就哭想說就說唄。這樣才能讓妳更堅強，繼續陪伴兒子成長」、「好好照顧自己跟兒子，其他人的閒言閒語都不要理會，他們無法理解你們，所以也不需要在意他們，你老公會一直守護你們」。

施姓妻子全文：

嘿 老黃

我是你最❤️的老婆婆

你總是要跟我開玩笑的時候會叫我老婆婆

我早上起來

還是覺得這像是一場夢

我還是在等你回來

回來我跟弟弟的身邊

弟弟在睡覺前

都在問

爸爸要回來了嗎？

我都會不知道該怎麼回⋯⋯

昨天發生了一件大事

是我不好

我沒有處理好

結果導致很多聲音等等的

可是我要跟你說喔！

還是有很多人給我們一家鼓勵與加油

我真的很感動

也很謝謝願意幫忙的大家

社會還是有很多很多善良溫暖的人

昨天晚上我一直在想

如果你在就好了

每次都擋在我們母子前面的你

為我們擋風遮雨的你去哪裡了⋯⋯

早上我都不敢哭

阿嬤跟公公說

不能哭喔！因為你會捨不得離開

但是我還是很難過很難過⋯

所以我都等到晚上兒子睡著之後我才哭

你看我是不是很棒

你快點回答說我很棒⋯⋯

大家都有在為我們加油打氣

可是你知道嗎？

我真的很想你

即便只有一句話也好

我只要有你一句話

我就可以再次堅強起來！

算我求求你 求求老天爺

把你還給我好嗎？

我從來都沒有想要利用任何人任何事

可是有些人覺得我利用你的時候

我很難受

我如果可以換你回來我跟兒子身邊

我什麼都換

只求你能回來繼續當我老公當兒子的爸爸

好好照顧自己跟兒子

其他人的閒言閒語都不要理會

他們無法理解你們

三重警分局警員黃瑋震值勤時遭毒駕撞擊殉職，遺孀昨天提供郵局帳號引發爭議。上午她貼出丈夫和兒子照片，再次發文自責沒處理好、感嘆「如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換。」圖／施姓遺孀臉書
三重警分局警員黃瑋震值勤時遭毒駕撞擊殉職，遺孀昨天提供郵局帳號引發爭議。上午她貼出丈夫和兒子照片，再次發文自責沒處理好、感嘆「如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換。」圖／施姓遺孀臉書

爸爸 老公

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