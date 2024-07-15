三重殉職警遺孀PO帳號惹議 她一早再發文淚嘆：只求你能回來
新北市三重警分局警員黃瑋震值勤時遭毒駕撞擊殉職，昨天遺孀在自己的Threads、以及黃瑋震的臉書提供郵局帳號，引發爭議。上午她再次發文自責沒處理好、感嘆「如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換。」
施姓遺孀在自己的臉書帳號貼文指出：「我從來都沒有想要利用任何人任何事，可是有些人覺得我利用你的時候，我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換，只求你能回來繼續當我老公、當兒子的爸爸。」
許多朋友看了以後，紛紛留言加油打氣：「別理會那些酸民，妳已經很棒了。想哭就哭想說就說唄。這樣才能讓妳更堅強，繼續陪伴兒子成長」、「好好照顧自己跟兒子，其他人的閒言閒語都不要理會，他們無法理解你們，所以也不需要在意他們，你老公會一直守護你們」。
施姓妻子全文：
嘿 老黃
我是你最❤️的老婆婆
你總是要跟我開玩笑的時候會叫我老婆婆
我早上起來
還是覺得這像是一場夢
我還是在等你回來
回來我跟弟弟的身邊
弟弟在睡覺前
都在問
爸爸要回來了嗎？
我都會不知道該怎麼回⋯⋯
昨天發生了一件大事
是我不好
我沒有處理好
結果導致很多聲音等等的
可是我要跟你說喔！
還是有很多人給我們一家鼓勵與加油
我真的很感動
也很謝謝願意幫忙的大家
社會還是有很多很多善良溫暖的人
昨天晚上我一直在想
如果你在就好了
每次都擋在我們母子前面的你
為我們擋風遮雨的你去哪裡了⋯⋯
早上我都不敢哭
阿嬤跟公公說
不能哭喔！因為你會捨不得離開
但是我還是很難過很難過⋯
所以我都等到晚上兒子睡著之後我才哭
你看我是不是很棒
你快點回答說我很棒⋯⋯
大家都有在為我們加油打氣
可是你知道嗎？
我真的很想你
即便只有一句話也好
我只要有你一句話
我就可以再次堅強起來！
算我求求你 求求老天爺
把你還給我好嗎？
我從來都沒有想要利用任何人任何事
可是有些人覺得我利用你的時候
我很難受
我如果可以換你回來我跟兒子身邊
我什麼都換
只求你能回來繼續當我老公當兒子的爸爸
好好照顧自己跟兒子
其他人的閒言閒語都不要理會
他們無法理解你們
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