三重殉職警遺孀PO帳號惹議 她一早再發文淚嘆：只求你能回來

新北市三重警分局警員黃瑋震值勤時遭毒駕撞擊殉職，昨天遺孀在自己的Threads、以及黃瑋震的臉書提供郵局帳號，引發爭議。上午她再次發文自責沒處理好、感嘆「如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換。」

施姓遺孀在自己的臉書帳號貼文指出：「我從來都沒有想要利用任何人任何事，可是有些人覺得我利用你的時候，我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換，只求你能回來繼續當我老公、當兒子的爸爸。」

許多朋友看了以後，紛紛留言加油打氣：「別理會那些酸民，妳已經很棒了。想哭就哭想說就說唄。這樣才能讓妳更堅強，繼續陪伴兒子成長」、「好好照顧自己跟兒子，其他人的閒言閒語都不要理會，他們無法理解你們，所以也不需要在意他們，你老公會一直守護你們」。

施姓妻子全文：

嘿 老黃 我是你最❤️的老婆婆 你總是要跟我開玩笑的時候會叫我老婆婆 我早上起來 還是覺得這像是一場夢 我還是在等你回來 回來我跟弟弟的身邊 弟弟在睡覺前 都在問 爸爸要回來了嗎？ 我都會不知道該怎麼回⋯⋯ 昨天發生了一件大事 是我不好 我沒有處理好 結果導致很多聲音等等的 可是我要跟你說喔！ 還是有很多人給我們一家鼓勵與加油 我真的很感動 也很謝謝願意幫忙的大家 社會還是有很多很多善良溫暖的人 昨天晚上我一直在想 如果你在就好了 每次都擋在我們母子前面的你 為我們擋風遮雨的你去哪裡了⋯⋯ 早上我都不敢哭 阿嬤跟公公說 不能哭喔！因為你會捨不得離開 但是我還是很難過很難過⋯ 所以我都等到晚上兒子睡著之後我才哭 你看我是不是很棒 你快點回答說我很棒⋯⋯ 大家都有在為我們加油打氣 可是你知道嗎？ 我真的很想你 即便只有一句話也好 我只要有你一句話 我就可以再次堅強起來！ 算我求求你 求求老天爺 把你還給我好嗎？ 我從來都沒有想要利用任何人任何事 可是有些人覺得我利用你的時候 我很難受 我如果可以換你回來我跟兒子身邊 我什麼都換 只求你能回來繼續當我老公當兒子的爸爸 好好照顧自己跟兒子 其他人的閒言閒語都不要理會 他們無法理解你們