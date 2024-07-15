誇張！高雄轎車將綠園道當車道開 網酸：到底要開去哪

高雄市一輛轎車行駛在鳳山區綠園道的行人健行步道，被他車行車記錄器拍下，車主酸「到底要開去哪？」轄區警方指出，這輛轎車已違反道路交通管理處罰條例第45條1項6款，將開罰600元至1800元罰單。

網路社群「社會事新聞影音」 今貼出一則影片，只見一輛轎車行駛在鳳山區博愛路與經武路口的綠園道，如入無人之境，過程被行駛在馬路上的另輛轎車行車記錄器拍下，車中人見對方誇張行徑，忍不住酸問「到底要開去哪」？

轄區鳳山警分局指出，經檢視影片查證，警方尚未接獲相關檢舉及報案。駕車行駛在綠園道的駕駛已違反道路交通管理處罰條例第45條1項6款「汽車駕駛人駕車行駛人行道」，可處600元至1800元罰鍰將告發。