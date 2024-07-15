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誇張！高雄轎車將綠園道當車道開 網酸：到底要開去哪

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛轎車行駛在鳳山區綠園道的行人健行步道，被他車行車記錄器拍下，車主酸「到底要開去哪？」轄區警方指出，這輛轎車已違反道路交通管理處罰條例第45條1項6款，將開罰600元至1800元罰單。

網路社群「社會事新聞影音」 今貼出一則影片，只見一輛轎車行駛在鳳山區博愛路與經武路口的綠園道，如入無人之境，過程被行駛在馬路上的另輛轎車行車記錄器拍下，車中人見對方誇張行徑，忍不住酸問「到底要開去哪」？

轄區鳳山警分局指出，經檢視影片查證，警方尚未接獲相關檢舉及報案。駕車行駛在綠園道的駕駛已違反道路交通管理處罰條例第45條1項6款「汽車駕駛人駕車行駛人行道」，可處600元至1800元罰鍰將告發。

另警方已責請轄區派出所加強該路段巡邏及取締，並將函請高雄市政府交通局強化綠園道相關交通阻隔工程防止汽機車進入。

高雄市一輛轎車昨行駛在鳳山區綠園道的行人健行步道，被他車行車記錄器拍下，車主酸「到底要開去哪？」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨行駛在鳳山區綠園道的行人健行步道，被他車行車記錄器拍下，車主酸「到底要開去哪？」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨行駛在鳳山區綠園道的行人健行步道，被他車行車記錄器拍下，車主酸「到底要開去哪？」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨行駛在鳳山區綠園道的行人健行步道，被他車行車記錄器拍下，車主酸「到底要開去哪？」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨行駛在鳳山區綠園道的行人健行步道，被他車行車記錄器拍下，車主酸「到底要開去哪？」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨行駛在鳳山區綠園道的行人健行步道，被他車行車記錄器拍下，車主酸「到底要開去哪？」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

行車記錄器 車行 高雄市

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