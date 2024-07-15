年輕女子國道突跳車遭後車撞擊 大腿爆開血肉模糊慘死

國道1號北上68.2公里楊梅幼獅段昨晚8時許突發車禍，29歲詹姓女子由家人開車及陪同北上，詹女乘坐左後座，至該處突打開車門跳車，遭後方55歲劉男駕駛轎車閃避不及撞擊，詹女倒臥車道，「大腿爆開」當場OHCA，現場血肉模糊，警消緊急送醫仍告不治，北上車輛一度大塞車，國道警方處理後，今天上午將進一步釐清查明車禍真正原因。

國道警方、桃園市消防局調查，詹女由家人開車和陪同共4人開車北上，昨晚8時6分行經國道1號北向68.2公里楊梅路段，乘坐左後座的詹女突然打開車門跳下，後方急駛的轎車閃避不及直接撞擊，119據報趕到發現詹女大腿爆開、血跡斑斑已失去呼吸心跳，經CPR等處置及緊急送醫急救仍告不治。

國道警方表示，詹女與家人搭車北上途中，因為詹女乘坐在左後座，行經國1事故地點，不明原因開啟車門跳車，遭後方車輛輾斃，警方處理疏導交通下，北上塞車半小時後事故排除恢復通車，警方後續將進一步釐清車禍肇事真正原因和責任。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980