老翁迷途騎車從高雄到台南近50公里 熱心警尋獲助返家

高雄左營區71歲黃姓老翁昨天獨自騎機車外出訪友即音訊全無，家屬苦等未歸，緊急報警協尋；台南市警二分局南門派出所警員張訓銘、郭懿慧2人接獲高雄警方通報，利用監視系統查詢老翁行蹤，下午3點多在健康路與文平路口尋獲老翁。他從高雄左營區因迷途行駛至台南市騎近50公里，所幸沒有大礙，家人看見老翁平安歸來，相當感謝警方協助。

71歲黃姓老翁，昨天清晨6點多從高雄左營區騎機車外出訪友後失聯，直到中午仍未返家，家人十分擔憂他老翁的安危，苦等未歸即向高雄左營警分局報案失蹤協尋，案經通報台南市警方協助查尋。