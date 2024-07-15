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影／離奇！台中翁暗夜開車出門 失聯4天躺筏子溪河床獲救
台中市第六警分局在8日獲報，劉姓老翁在4日開車出門後，失聯多日，不知去向，警方啟動緊急協尋，調閱監視器畫面，發現劉翁是在5日清晨被拍到在烏日高鐵橋下附近，警方在筏子溪河床尋獲，當時老翁已倒臥地面，體力虛弱，但對於為何出現在該處，語焉不詳，幸送醫後無生命危險。
第六警分局西屯派出所8日接獲劉姓市民報案，八旬的父親在4日晚間10時許，開車出門後，即不知去向，多日未歸、音訊全無，因找不到父親十分擔心，才會到派出所報案，請求協助。
警方受理失蹤人口並通報緊急協尋，成立專案小組積極追查，循線在烏日區中山路、新興路口尋獲老翁的車輛，但人未在車內，員警不氣餒持續擴大追查。
調閱影像發現，劉翁在5日上午6時許徒步往高鐵橋下走去，經派員前往現場實施地毯式搜索，在筏子溪旁發現劉翁躺臥地上，但身體虛弱，經救護人員到場ㄝ協助送往烏日林新醫院治療無大礙，家屬總算下心中的大石。
警方呼籲，民眾若發現家人不知去向欲報警求助時，可提供家人近期照片、失蹤時穿著樣式、交友狀況、可能去向及慣用交通工具等線索，讓警方加速協尋效率，幫助走失者儘快與家人團聚。
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