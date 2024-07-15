台南鹽水溪水域驚見女浮屍 身分不明待追查

台南市鹽水溪安平區古堡街旁水域，今天清晨6點多有民眾發現堤岸旁有具浮屍，消防人員接獲報案前往打撈上岸，死者為中年女性，沒有明顯外傷，遺體略顯浮腫，身上沒有證明文件。警方先以無名屍處理，並將報請檢察官相驗查明死因。

今天清晨約6點30分消防人員接獲民眾報案，位於安平區古堡街118巷25弄內鹽水溪堤岸有具浮屍，消防人員到場後將遺體打撈上岸，現場交由轄區員警處理。

據了解，死者為年約40歲至50歲女性，沒有明顯外傷，遺體略顯浮腫。警方說，身上沒有證明文件，尚未發現相關交通工具，先以無名屍送往台南市立殯儀館冰存，並將報請檢察官相驗追查死因。

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