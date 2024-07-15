大林煉油廠氣爆釀里民圍廠 中油挨罰500萬喊冤吞敗　

中油大林煉油廠第三重油脫硫工場，2022年10月27日深夜發生氣爆，廠區竄出大火，火勢耗時1個多小時才告撲滅，高雄市長陳其邁當時撂下重話「中油非常不應該」，並開罰500萬元，中油不服打行政訴訟，高高行審理後，認定中油有過失，市府開罰合理，判中油敗訴。

第三重油加氫脫硫工場氣爆時傳出爆炸巨響，居民惶恐不安，案發當天深夜就有鄰近居民聚集廠外，要求中油負起責任，甚至發起「全面圍廠」，當時市長陳其邁到場時，勒令中油停工，並由環保局祭出500萬元重罰。

中油雖於事發5個月後向附近里民提出第三方調查報告，確認事故現場發現有3個破裂處，研判應為管線破裂導致氣爆，並由煉製事業部高層當面向里民鞠躬道歉。

不過，中油高層一邊道歉，一邊卻認為市府開罰不合理，中油主張，此次事故是空汙法所稱的「故障」，依法應該免罰，提起行政訴訟希望高高行撤罰。高高行審理時，高雄市政府反駁中油說法，稱整起事故就是中油疏失，課以最重罰緩合乎規定。

高高行法官依據中油事故檢討報告，內容發現事故現場有Flare管線、中壓蒸氣管線、E-3004出口端集管箱下方等三處破裂，當時製程開爐以氫氣建壓，因Flare管線破裂導致氫氣外洩，從而引發氣爆。

依據報告破損分析結果，發現E-3004處的破裂有熔接瑕疵，且加勁板焊接形式與圖面要求不符，中油本應確保設施運作完善，卻因上述管理疏失，導致廠區發生火警，確實要負過失責任。