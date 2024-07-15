台南魚塭雜草火災 火勢撲滅後救起溺水婦人送醫不治
台南市安南區安南區城西街一段61巷內一處休養中養殖魚塭，昨晚近8點在堤岸邊發生雜草火災，消防人員到場出水滅火後，接獲警方告知有人失蹤。消防人員請求船艇及救護車前往支援，近9點找到68歲溺水蔡姓婦人後，將她救起緊急送醫急救仍不治。警方初步調查後，認為她可能失足不慎跌落水中，朝意外方向調查。
據了解，台南市安南區安南區城西街一段61巷177弄內一處偏僻、休養中養殖魚塭，昨晚7點55分接獲民眾報案，休養中的魚塭堤岸發生雜草火警，消防人車到場後出水，火勢約8點13分撲滅，燃燒面積5平方公尺。
有員警表示，當時發現疑似有人在場協助潑水，因附近唯一魚塭工寮有住一名婦人，火滅後卻找不到人，可能掉入水中。消防人員得知後請求船艇及救護車前往支援，共派遣5車12人1艇前往搜救。
搜救人員於晚間8點53分找到68歲蔡姓婦人，緊急送往醫院急救，約晚間10點30分宣告不治。警方說，初步調查當時只有婦人一人在場，研判很可能一時失足落掉水中，今天將報請檢察官相驗，查明真正死因。
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