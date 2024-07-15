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詐團吸收少年車手 5年增逾三成

聯合報／ 記者李奕昕黃子騰／連線報導

警政署統計，近五年詐欺犯嫌人數逐年上升，幾乎各年齡層都有增加趨勢。圖為警方逮捕詐欺車手。記者翁至成／翻攝
警政署統計，近五年詐欺犯嫌人數逐年上升，幾乎各年齡層都有增加趨勢。圖為警方逮捕詐欺車手。記者翁至成／翻攝
新北市發生少年車手「黑吃黑」遭囚禁，詐團吸收少年問題持續惡化，警方分析，未成年涉詐少有刑責，領取贓款報酬快速到手，易被詐團利用，這些少年多數家庭功能薄弱，單靠查緝難解決，須從教育及社政改善。

警政署統計，近五年詐欺犯嫌人數逐年上升，二○一九年查獲二萬九五八一人，去年升至五萬○二七六人，幾乎各年齡層都有增加趨勢，其中十二至十七歲，從一六二八人升至二一八六人，十八至廿三歲，從七六八五人升至一萬○六八七人。少年犯增逾三成。

負責打擊詐欺及少年業務官警說，少年通常擔任詐團最下游車手，向被害人當面拿錢或臨櫃、赴ＡＴＭ提領贓款，技術門檻低，取代性高；少年無一技之長，但比起辛苦打工好賺太多，被查獲少有刑責，還能塗銷前科紀錄。

官警說，少年法庭常裁定責付，除非犯罪情節重大，很少移送檢方，通常裁定保護處分，如訓誡並假日生活輔導、保護管束並勞動服務、安置輔導或感化教育。

官警說，詐團為免黑吃黑，不太會在網路徵求車手，而是透過少年介紹「一個拉一個」，掌握住處，讓車手不敢黑吃黑，並派「照水」人員在車手領錢時把風監視，有時直接向車手拿錢上繳。

官警說，車手被查獲，詐團會協助請律師及付費，威脅車手償還律師費，讓車手繼續犯案，若被法院高額判賠被害人，更難脫離詐團復歸社會。

警方觀察，涉詐少年多家庭功能薄弱，如隔代教養、父母疏於管教等，不少人中輟及逃家，加入詐團前可能已出現偏差行為，建議學校、社政單位應加強辨識相關徵候，挖掘曝險少年輔導及強化法治觀念。

贓款 車手

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