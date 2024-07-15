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15歲車手吞詐團百萬 遭囚20小時

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

新北中和警方衝進旅館房間內查緝。記者黃子騰／翻攝
新北中和警方衝進旅館房間內查緝。記者黃子騰／翻攝
一名十五歲少年疑加入詐騙集團擔任車手，涉「黑吃黑」一百萬元，十二日被疑是詐團收水手的廿二歲許姓男子夥同四人，從台中押至新北某旅館囚禁廿小時，介紹少年加入詐團的十四歲少女也被押走。警方趕到救人，許男辯稱是債務糾紛，嗆警「我又沒怎樣！」被壓制在地逮捕，依妨害自由罪嫌移送，檢方聲押五人，法官裁定交保、限制住居。

警方調查，被害的十五歲少年疑是由十四歲少女介紹加入詐團擔任車手，十一日在台中向詐騙被害人收取一百萬元現金，卻疑似未上繳，詐團上手要收取贓款時，少年表示已將款項交給其他成員，被懷疑「黑吃黑」。

廿二歲許男疑是詐團收水手，找來同夥吳姓男子到台中將少年及介紹的少女一併押走，搭乘高鐵北上，十一日傍晚六時許入住新北市中和區一間旅館。

少男和少女形同被軟禁，許男接著又找廿三歲李男、廿一歲林男及林姓少女到場，眾人持鋁棒、辣椒水、彈簧刀揮舞，威脅少年交出贓款，否則將動用私刑；二人被囚禁廿小時後，十二日下午少年假藉聯絡同夥，趁隙報警。

中和警方獲報趕抵，進入旅館發現房內有七人，少年及十四歲少女立即向警方表示遭到監禁，此時許男大聲嗆說「我又沒怎樣！」被警方壓制逮捕，起出棍棒、辣椒水、彈簧刀等證物。

警詢時五人承認押走少年二人，但辯稱是債務糾紛，只是要討債，否認涉犯詐欺；警方偵詢後依妨害自由罪嫌移送，新北地檢署訊聲押許等人，但新北地方法院認為無羈押必要，裁定許男、吳男各以八萬、五萬交保，李男及林男限制住居、林姓少女責付。獲救少年則因擔任車手，另案依詐欺罪嫌偵辦中。

詐騙集團 車手

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