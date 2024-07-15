女童被迫赤腳走柏油路 燙到尖叫

新竹縣新豐火車站竟有一名婦人，讓女童赤腳走在滾燙的柏油路上，女童一度被地面盪的尖叫「好熱」。圖／取自臉書新竹大小事 酷暑難耐，新竹縣新豐鄉卻有一名婦人讓女童赤腳走在滾燙柏油路上，女童難忍高溫哭喊「好熱」，一度衝到陰涼處躲避，婦人面對路人喝止也置之不理，畫面曝光後網友氣得報警。縣府社會處表示，案家為列冊脆弱家庭，婦人女兒腳底有水泡已協助就醫，若確認違反兒少法將送辦。

有網友昨天在臉書「新竹大小事」貼出影像，一女童沒穿鞋子在滾燙的柏油路上行走，一旁有名婦人牽著她，不顧孩子燙得尖叫，拉著女童繼續往前走。該網友表示，從新豐火車站出來，就見女童因地面很燙哭喊，他想帶兩人去買鞋遭拒，只好一路跟著她們走回家，女童沒穿鞋在烈日下走了近20分鐘。

昨天新豐地區中午高溫攝氏34度，體感溫度甚至達37度，柏油路吸熱後更是滾燙，女童邊走邊跳邊尖叫的影像曝光，引起不少網友公憤並報警。新湖警分局獲報後到婦人家中了解，並依兒少事件通報縣府社會處。

據了解，女童約6歲，今年將升上小學一年級，正接受社會處提供的早療服務，由媽媽單親扶養照顧；影片中的婦人就是女童的母親，未領有身心障礙相關手冊。

新竹縣社會處指出，案家為社會處列冊脆弱家庭，有數次獨留小孩等不當照顧通報，也是民間社福單位服務個案，已提供經濟扶助和育兒指導資源。