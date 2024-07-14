聽新聞
test
0:00 / 0:00
國3南向彰化和美路段3車事故 1聯結車駕駛送醫不治
國道3號南向195公里彰化和美路段，下午5時許發生3車車禍，造成1輛營半聯結車駕駛及副駕駛受傷，其中葉姓駕駛受困救出後已無呼吸心跳，送醫不治，肇事原因待調查。
國道3號南向195公里下午5時16分，2輛營半聯結車及1輛自小客車共3輛車發生交通事故。
彰化縣消防局下午5時19分獲報，有2名傷者受困1輛營半聯結車內，立即派出3個分隊共9名人員前往救援。
救護人員抵達現場時，許姓女副駕駛已自行爬出，臉部受傷送醫，48歲葉姓男子受困駕駛座，消防人員利用油壓破壞剪配合頂舉桿、鍊條等將其脫困，男子被救出時已無呼吸心跳，於6時22分送彰化秀傳醫院搶救不治。
國道公路警察局第七公路警察大隊表示，詳細肇事原因仍待調查釐清，呼籲用路人行駛高速公路應遵循限速規定、保持專注、握好方向盤，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔再變換車道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言