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國3南向彰化和美路段3車事故 1聯結車駕駛送醫不治

中央社／ 彰化14日電

國道3號南向195公里彰化和美路段，下午5時許發生3車車禍，造成1輛營半聯結車駕駛及副駕駛受傷，其中葉姓駕駛受困救出後已無呼吸心跳，送醫不治，肇事原因待調查。

國道3號南向195公里下午5時16分，2輛營半聯結車及1輛自小客車共3輛車發生交通事故。

彰化縣消防局下午5時19分獲報，有2名傷者受困1輛營半聯結車內，立即派出3個分隊共9名人員前往救援。

救護人員抵達現場時，許姓女副駕駛已自行爬出，臉部受傷送醫，48歲葉姓男子受困駕駛座，消防人員利用油壓破壞剪配合頂舉桿、鍊條等將其脫困，男子被救出時已無呼吸心跳，於6時22分送彰化秀傳醫院搶救不治。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，詳細肇事原因仍待調查釐清，呼籲用路人行駛高速公路應遵循限速規定、保持專注、握好方向盤，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔再變換車道。

國道3號南向195公里彰化和美路段，下午5時許發生3車車禍，造成1輛營半聯結車駕駛及副駕駛受傷，其中葉姓駕駛受困救出送醫不治。圖／消防局提供
國道3號南向195公里彰化和美路段，下午5時許發生3車車禍，造成1輛營半聯結車駕駛及副駕駛受傷，其中葉姓駕駛受困救出送醫不治。圖／消防局提供

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