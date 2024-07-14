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影／桃園大溪晚間鐵皮民宅大火 救出受困1婦人燒燙傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區內柵路一間2層鐵皮屋住宅，今天下午7時許傍晚時間二樓突然失火，濃煙夾雜大火從二樓鐵皮屋內往外竄出，火光熊熊一發不可收拾，消防局119據報出動大批警消人車前往灌救火勢，當時屋內一名40多歲婦人受困危急，消防員立即進屋搜尋，救出該婦人輕微燒燙傷、意識清楚，送醫急救治療。

桃園市消防局表示，大溪這棟2層鐵皮屋住宅突然發生火災，大火在2樓鐵皮屋房間夾雜著濃煙往外竄燒，火勢一度燃燒猛烈，119在晚上7時11分接獲多通電話報案，隨即出動17輛消防車、2輛救護車及警消34人前往灌救滅火。

當時傳出一婦人受困，消防人員緊急進屋搜尋和救出該婦人，所幸該婦人輕微燒燒燙傷（一度），緊急送醫急救治療，暫無生命危險，大火在消防人員水線撲滅下，目前控制火勢灌救，進行殘火處理，後續將由火調人員火場調查起火原因。

大溪區內柵路一間2層鐵皮屋住宅火災，一婦人受困救出輕傷。圖／消防局提供
大溪區內柵路一間2層鐵皮屋住宅火災，一婦人受困救出輕傷。圖／消防局提供
大溪區內柵路一間2層鐵皮屋住宅火災，一婦人受困救出輕傷。圖／消防局提供
大溪區內柵路一間2層鐵皮屋住宅火災，一婦人受困救出輕傷。圖／消防局提供
大溪區內柵路一間2層鐵皮屋住宅火災，一婦人受困救出輕傷。圖／消防局提供
大溪區內柵路一間2層鐵皮屋住宅火災，一婦人受困救出輕傷。圖／消防局提供
大溪區內柵路一間2層鐵皮屋住宅火災，一婦人受困救出輕傷。圖／消防局提供
大溪區內柵路一間2層鐵皮屋住宅火災，一婦人受困救出輕傷。圖／消防局提供

桃園 消防人員 火災

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