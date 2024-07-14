快訊

尪遭毒駕撞死…殉職警妻嘆「孤兒寡母」提供郵局帳號 三重警分局證實：是真的

黃子韜擁850億身家！早認定徐藝洋 首揭3年戀情真相

赤腳走炙熱柏油路腳底燙出水泡 女童為列冊脆弱家庭

國3和美路段2貨櫃車追撞 受困司機全身血命危…堵車達10公里

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道3號和美南下路段，今天傍晚發生兩輛貨櫃追撞事故，其中後方貨櫃車頭變形，車內2人，1人先脫困，駕駛則夾在車內，彰化縣消防局據報後，動用破壞器材費用約1小時才救出，但送醫無呼吸心跳。此一車禍目前國3南下車道只能走內側車道，由於車流量甚大，塞車超過10公里。

今天下午5時17分許，國道3號南下196和美南下路段外側車道，發生兩輛貨櫃車追撞事故，其中後方貨櫃車頭變形，有2人受困車內，其中副駕座的41歲女子先行爬出，自行脫困。

彰化縣消防局接獲報案，立即派遣和美、彰化及伸港分隊前往搶救，動用消防車2輛、救護車2輛，消防人員9人，由彰化分隊小隊長林宏穎指揮搶救，先將受傷女子送往秀傳醫院救治。

至於受困的49歲駕駛則趴在方向盤上，全身是血，當時已經OHCA，消防人員動用三用油壓破壞器材配合頂舉桿、鏈條協助，在6時22分將他救出，送彰化秀傳醫院急救，因受傷嚴重，到院已無呼吸心跳。

車禍發生後，車子只能走內側，由於正值交通尖時段，造成國道3道南下路段塞了約10公里，國道公路警察第七大隊員警到場交通管制，並引導車流，目前仍在紓解中，肇事原因由警方調查中。

國道3號和美路段今天傍晚發生兩貨櫃車追撞事故，消防人員花了約1小時，才將受困的貨櫃車司機救出，但因傷勢甚重，送醫已無呼吸心跳 。圖／消防局提供
國道3號和美路段今天傍晚發生兩貨櫃車追撞事故，消防人員花了約1小時，才將受困的貨櫃車司機救出，但因傷勢甚重，送醫已無呼吸心跳 。圖／消防局提供
國道3號和美路段今天傍晚發生兩貨櫃車追撞事故，造成和美南下路段回堵達10公里。記者劉明岩／翻攝
國道3號和美路段今天傍晚發生兩貨櫃車追撞事故，造成和美南下路段回堵達10公里。記者劉明岩／翻攝
國道3號和美路段今天傍晚發生兩貨櫃車追撞事故，消防人員花了約1小時，才將受困的貨櫃車司機救出，但因傷勢甚重，送醫已無呼吸心跳 。圖／消防局提供
國道3號和美路段今天傍晚發生兩貨櫃車追撞事故，消防人員花了約1小時，才將受困的貨櫃車司機救出，但因傷勢甚重，送醫已無呼吸心跳 。圖／消防局提供
國道3號和美路段今天傍晚發生兩貨櫃車追撞事故，消防人員花了約1小時，才將受困的貨櫃車司機救出，但因傷勢甚重，送醫已無呼吸心跳，此一車禍造成堵車長達10公里 。記者劉明岩／翻攝
國道3號和美路段今天傍晚發生兩貨櫃車追撞事故，消防人員花了約1小時，才將受困的貨櫃車司機救出，但因傷勢甚重，送醫已無呼吸心跳，此一車禍造成堵車長達10公里 。記者劉明岩／翻攝
國道3號和美路段今天傍晚發生兩貨櫃車追撞事故，消防人員花了約1小時，才將受困的貨櫃車司機救出，但因傷勢甚重，送醫已無呼吸心跳，此一車禍造成堵車長達10公里 。圖／消防局提供
國道3號和美路段今天傍晚發生兩貨櫃車追撞事故，消防人員花了約1小時，才將受困的貨櫃車司機救出，但因傷勢甚重，送醫已無呼吸心跳，此一車禍造成堵車長達10公里 。圖／消防局提供

國道 貨櫃

延伸閱讀

豐原機車和自行車撞 婦人OHCA 急救後恢復心跳

顏若芳市民大道遭遊覽車追撞 車頭凹陷擋風玻璃全碎手拉傷

前方紅燈煞不住…台61西濱大車追撞夾扁車頭 駕駛無生命跡象

追撞前車發現對方沒駕照 駕駛樂問「要怎麼讓他賠償？」網搖頭吐槽

相關新聞

赤腳走炙熱柏油路腳底燙出水泡 女童為列冊脆弱家庭

各地天氣高溫炎熱，新竹縣竟有媽媽，讓6歲女兒赤腳走在新豐火車站周邊滾燙的柏油路上，女童因地面火燙痛得哭喊：「好熱」，還一...

桃園龜山連環撞1死5傷 3車「車頂撞扁、車頭凹陷」男當場身亡

桃園市龜山區今中午11點多發生一起3車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡，3車遭撞後嚴重變形、車殼碎滿地，現場滿目瘡...

國3和美路段2貨櫃車追撞 受困司機OHCA 堵車達10公里

國道3號和美南下路段，今天傍晚發生兩輛貨櫃追撞事故，其中後方貨櫃車頭變形，車內2人，1人先脫困，駕駛則夾在車內，彰化縣消...

竹縣府出手了！女童赤腳走高溫柏油路是「關懷個案」 腳底灼傷就醫

新竹縣一名女子今天中午讓赤腳的女童走在高溫柏油路上，民眾擔心女童遭虐報警處理。社會處表示，該家庭為社會處服務個案，已派社...

不當管教？！令女童赤足走滾燙柏油路20分 尖叫哭喊引路人不忍

各地天氣高溫炎熱，不過新竹縣竟有名婦人，讓女童赤腳走在新豐火車站周邊滾燙的柏油路上，女童因地面火燙的痛得哭喊：「好熱」，...

景美市場小貨車「車窗沒關」7萬元被偷 失主焦急：包上掛猩猩吊飾

54歲謝姓男子日前在景美市場趁隙偷走他人放在小貨車內的隨身包，失主發現立刻報警，警方調閱監視器畫面，發現他是慣竊，循線在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。