國3和美路段2貨櫃車追撞 受困司機全身血命危…堵車達10公里

國道3號和美南下路段，今天傍晚發生兩輛貨櫃追撞事故，其中後方貨櫃車頭變形，車內2人，1人先脫困，駕駛則夾在車內，彰化縣消防局據報後，動用破壞器材費用約1小時才救出，但送醫無呼吸心跳。此一車禍目前國3南下車道只能走內側車道，由於車流量甚大，塞車超過10公里。

今天下午5時17分許，國道3號南下196和美南下路段外側車道，發生兩輛貨櫃車追撞事故，其中後方貨櫃車頭變形，有2人受困車內，其中副駕座的41歲女子先行爬出，自行脫困。

彰化縣消防局接獲報案，立即派遣和美、彰化及伸港分隊前往搶救，動用消防車2輛、救護車2輛，消防人員9人，由彰化分隊小隊長林宏穎指揮搶救，先將受傷女子送往秀傳醫院救治。

至於受困的49歲駕駛則趴在方向盤上，全身是血，當時已經OHCA，消防人員動用三用油壓破壞器材配合頂舉桿、鏈條協助，在6時22分將他救出，送彰化秀傳醫院急救，因受傷嚴重，到院已無呼吸心跳。