赤腳走炙熱柏油路腳底燙出水泡 女童為列冊脆弱家庭

各地天氣高溫炎熱，新竹縣竟有媽媽，讓6歲女兒赤腳走在新豐火車站周邊滾燙的柏油路上，女童因地面火燙痛得哭喊：「好熱」，還一度衝到陰涼處躲避，目擊網友緊追喝止，並要帶女童去買鞋，但該名婦人依舊不理，讓網友氣得報警。新竹縣社會處表示，女童腳底有水泡，社工已陪同就醫，並清查身上是否有陳舊傷痕，若有違反兒少法部分，將依法送辦。

網友在「新竹大小事」貼出2段令人心疼的畫面，只見一名小女孩，沒穿鞋子在高溫的柏油路上行走，一旁有一名婦人牽著她，不斷催促她回家，小女孩沿路不斷尖叫哭喊：「好熱」，雙腳也被燙得邊跳邊走，甚至一度衝到別人家門口陰影處躲避，但婦人依舊不理，強硬拉著她要她趕快回家。

據了解，女童約6歲，今年將升上小學一年級，是單親家庭，都由媽媽照顧扶養，而媽媽因工作不穩定，目前租屋中，影片中的婦人，就是女童母親，未領有身心障礙相關手冊，女童正在接受社會處提供的早療服務。

新竹縣社會處表示，案家為社會處列冊脆弱家庭，也是民間社福單位服務中的個案，除已提供經濟扶助外，也有提供育兒指導資源。

針對今天狀況，社會處已派請社工聯繫案母，發現女童腳底有水泡，已協助陪同就醫，並清查身上是否有陳舊傷痕，若有違反兒少法部分，將和警方家防官介入並依法送辦。社會處後續將依訪視狀況及案家現況，整體評估，提供必要處遇。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線