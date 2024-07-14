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桃園龜山連環撞1死5傷 3車「車頂撞扁、車頭凹陷」男當場身亡

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區今中午11點多發生一起3車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡，3車遭撞後嚴重變形、車殼碎滿地，現場滿目瘡痍，附近路人見狀嚇壞，詳細事發經過待警方釐清。

今中午11點33分，桃園市龜山區忠義路一段發生一起嚴重車禍，現場為3輛小客車連環撞，一輛車頂被撞扁、2輛車頭凹陷，碎車殼遍佈地面，事故共6人受傷，其中1人受困。

救護人員獲報後派出16名消防人員、2輛消防車及5輛救護車到場到場，立即替傷者實施CPR等急救措施，事故造成15歲陳姓女童、73歲陳姓婦人、36歲王姓男子、20歲陳姓女子及43歲吳姓女子四肢、頭部及背部等處受傷，全數送醫治療，另一名62歲傅姓男子則當場死亡，肇事原因正由警方調查釐清中。

桃園市龜山區今中午11點多發生一起3車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區今中午11點多發生一起3車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區今中午11點多發生一起3車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區今中午11點多發生一起3車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區今中午11點多發生一起3車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區今中午11點多發生一起3車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡。記者周嘉茹／翻攝

桃園 車禍

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