桃園龜山連環撞1死5傷 3車「車頂撞扁、車頭凹陷」男當場身亡
桃園市龜山區今中午11點多發生一起3車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡，3車遭撞後嚴重變形、車殼碎滿地，現場滿目瘡痍，附近路人見狀嚇壞，詳細事發經過待警方釐清。
今中午11點33分，桃園市龜山區忠義路一段發生一起嚴重車禍，現場為3輛小客車連環撞，一輛車頂被撞扁、2輛車頭凹陷，碎車殼遍佈地面，事故共6人受傷，其中1人受困。
救護人員獲報後派出16名消防人員、2輛消防車及5輛救護車到場到場，立即替傷者實施CPR等急救措施，事故造成15歲陳姓女童、73歲陳姓婦人、36歲王姓男子、20歲陳姓女子及43歲吳姓女子四肢、頭部及背部等處受傷，全數送醫治療，另一名62歲傅姓男子則當場死亡，肇事原因正由警方調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言