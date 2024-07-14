竹縣府出手了！女童赤腳走高溫柏油路是「關懷個案」 腳底灼傷就醫

新竹縣新豐火車站竟有一名婦人，讓女童赤腳走在滾燙的柏油路上，女童一度被地面盪的尖叫「好熱」。圖／取自臉書新竹大小事

新竹縣一名女子今天中午讓赤腳的女童走在高溫柏油路上，民眾擔心女童遭虐報警處理。社會處表示，該家庭為社會處服務個案，已派社工協助女童就醫，將訪視評估提供必要處置。

一名網友今天在臉書（Facebook）貼出影片，指中午在新豐火車站看到一名未穿鞋的女童尖叫哭泣，上前詢問「小朋友怎麼沒穿鞋」，牽著女童的女子回應「女童自己搞丟，我沒錢買給她」，之後繼續拉女童在高溫柏油路上行走約20分鐘，網友立即報警。

根據影片內容，赤腳女童不斷被女子拉著行走，女童疑因路面高溫不斷哭喊。網友將影片上傳後引發熱議，有人認為女子行為已涉嫌虐待，也有人質疑「為什麼大人的鞋不給小孩穿」及「為什麼不把女童抱起來」。但這篇貼文今天下午疑遭刪除。

新竹縣政府社會處透過文字說明，經確認該家庭為社會處及民間社福單位的服務個案，已派社工聯繫並協助女童就醫治療腳底部分灼傷，將持續訪視評估家庭情況後提供必要處置。

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