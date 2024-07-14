快訊

揭密台大醫院代號！廣播喊「粉紅色」竟是隱藏重大竊案 院方：從未發生

PLG／會長、執行長突連袂請辭 陳建州暫代職務親發聲：沒有特別情緒

北市酒店幹部討債160萬當街押人 兩分局合力及時攔捕救援

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市中山區酒店一名酒店幹部林男，為追討160萬元酒店消費簽單債務，7月12日晚間，透過陳姓男子以家中需要裝潢為由，騙田姓男子出面後，林男等3人再強押上車討債。警方獲報通報線上警網，約半小時後攔查救出田男，林等4人依妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

警方指出，35歲林姓男子為酒店幹部，稱田男在酒店消費簽單債務約160萬元，田男躲避債務藏了3年，因此找上債務協商公司49歲陳男，從中查出田男是從事系統櫃工作，再以裝潢為由，誘騙田男稱要看現場。

7月12日晚上6時許，林男涉夥同18歲柯男、28歲李男，在北投崇仁路一段強押田男上車，載往中山區酒店商談還債，強押過程經民眾目擊報案求助，北投警方獲報，林男等人早已離開，隨即通報鄰近分局線上攔截圍捕。

案發10幾分鐘後，中山分局中二派出所員警在北市民生西路50號前發現犯嫌車輛，立刻協助攔查，命車上犯嫌下車趴下，並通知北投警方到場接辦；案發約半小時後林、柯、李等3人落網，身上無違禁物，遭依妨害自由、傷害罪嫌送辦，共犯陳男坦承幫忙林男約田男見面，同遭函送法辦。

酒店幹部林男疑為討160萬債務，涉夥同共犯強押被害人上車談判債務，遭警方攔查狼狽落網。記者蕭雅娟／攝影
酒店幹部林男疑為討160萬債務，涉夥同共犯強押被害人上車談判債務，遭警方攔查狼狽落網。記者蕭雅娟／攝影
酒店幹部林男疑為討160萬債務，涉夥同共犯強押被害人上車談判債務，遭警方攔查狼狽落網。記者蕭雅娟／攝影
酒店幹部林男疑為討160萬債務，涉夥同共犯強押被害人上車談判債務，遭警方攔查狼狽落網。記者蕭雅娟／攝影
酒店幹部林男疑為討160萬債務，涉夥同共犯強押被害人上車談判債務，遭警方攔查狼狽落網。記者蕭雅娟／攝影
酒店幹部林男疑為討160萬債務，涉夥同共犯強押被害人上車談判債務，遭警方攔查狼狽落網。記者蕭雅娟／攝影
酒店幹部林男疑為討160萬債務，涉夥同共犯強押被害人上車談判債務，遭警方攔查狼狽落網。記者蕭雅娟／攝影
酒店幹部林男疑為討160萬債務，涉夥同共犯強押被害人上車談判債務，遭警方攔查狼狽落網。記者蕭雅娟／攝影

債務 北投 酒店

延伸閱讀

北市公車站將加強標示 新北檢視路線圖排列易於閱讀

北市幼兒園案挨批動作慢1年 教育局：111年查無證據

北市幼兒園狼師案 許淑華批市府2時間點未處理

幫青年探索職涯、提升技能 北市青年局推免費講座開放報名

相關新聞

2年後不死心！南警曾文溪打撈88槍案衝鋒槍 箇中原因曝光

2022年11月10日發生的台南學甲88槍擊案，相關涉案者陸續落網，衝鋒槍手孔祥志供稱將槍丟棄在西港區曾文溪中，為補全證...

男子涉毒駕 車頭卡石墩還猛催油門 車輪摩擦路面起火

劉姓男子今天涉嫌吸毒後開車，撞上路口石墩擋下後，還猛踩油門，導致輪胎磨擦地面產生高溫起火，消防局獲報前往滅火。警方到場處...

北市酒店幹部討債160萬當街押人 兩分局合力及時攔捕救援

台北市中山區酒店一名酒店幹部林男，為追討160萬元酒店消費簽單債務，7月12日晚間，透過陳姓男子以家中需要裝潢為由，騙田...

詐團假冒大陸富商網路交友 女教職投資泰達幣痛失380萬

詐騙集團假冒大陸富商上網交友慫恿投資虛擬貨幣，教職人員方姓女子依指示買泰達幣轉至對方指定電子錢包卻無法出金，損失380萬...

影／毒犯化名「陳冠吸」水瓶分三節藏毒手法細 警稱奇

北部綽號「地藏」、「陳冠吸」的鄭姓、林姓男子被台中市刑大五隊掌握，涉嫌販毒，今年初收網，因二人疑有攜帶槍械，警方行動時佯...

北市男開車撞死人 警發現毒駕...溯源破獲竹聯幫毒品分裝場

34歲吳姓男子今年5月開車在北市文山區撞死停等紅燈的機車騎士，警方追查發現他毒駕，向上溯源，一舉逮獲竹聯幫青堂、明仁會共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。