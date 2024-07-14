北市酒店幹部討債160萬當街押人 兩分局合力及時攔捕救援
台北市中山區酒店一名酒店幹部林男，為追討160萬元酒店消費簽單債務，7月12日晚間，透過陳姓男子以家中需要裝潢為由，騙田姓男子出面後，林男等3人再強押上車討債。警方獲報通報線上警網，約半小時後攔查救出田男，林等4人依妨害自由、傷害等罪嫌送辦。
警方指出，35歲林姓男子為酒店幹部，稱田男在酒店消費簽單債務約160萬元，田男躲避債務藏了3年，因此找上債務協商公司49歲陳男，從中查出田男是從事系統櫃工作，再以裝潢為由，誘騙田男稱要看現場。
7月12日晚上6時許，林男涉夥同18歲柯男、28歲李男，在北投崇仁路一段強押田男上車，載往中山區酒店商談還債，強押過程經民眾目擊報案求助，北投警方獲報，林男等人早已離開，隨即通報鄰近分局線上攔截圍捕。
案發10幾分鐘後，中山分局中二派出所員警在北市民生西路50號前發現犯嫌車輛，立刻協助攔查，命車上犯嫌下車趴下，並通知北投警方到場接辦；案發約半小時後林、柯、李等3人落網，身上無違禁物，遭依妨害自由、傷害罪嫌送辦，共犯陳男坦承幫忙林男約田男見面，同遭函送法辦。
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