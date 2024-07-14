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桃園龜山員警追竊車賊 犯嫌自撞遭警對空鳴槍逮捕

中央社／ 桃園14日電

桃園市龜山警分局員警今天巡邏時發現一輛轎車車牌與車身不符，經鳴笛示意停車受檢，對方卻加速逃逸，最後失控自撞，員警上前對空鳴槍，並逮捕林姓男駕駛與2名乘客送辦。

桃園市警察局龜山分局大華派出所副所長李柏賢接受媒體聯訪表示，上午9時30分許，員警執行巡邏在龜山區文化七路發現20歲林姓男子駕駛自小客車形跡可疑，經使用警用小電腦查出，林男駕駛車輛的車牌與車身不符，立即鳴笛示意停車受檢，但林男拒檢並加速逃逸。

李柏賢說，警車立即尾隨在後並通報支援警力攔截圍捕，林男駕駛的自小客車在文化三路與龜山一路口失控自撞安全島，但林男仍企圖操控車輛，員警擔心危險及其他人車安全，立即對空開了1槍並喝令趴下加以逮捕，支援警力也同步將2名乘客逮捕，警民無人受傷。

李柏賢指出，經警方初步調查發現，車身失竊車主已報案、至於車牌也是偷來的，但車主尚未報案，全案依刑法竊盜、公共危險、妨害公務罪嫌究辦，並移送桃園地方檢察署及少年法庭審理。

失控 桃園 自撞

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