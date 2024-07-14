不當管教？！令女童赤足走滾燙柏油路20分 尖叫哭喊引路人不忍

各地天氣高溫炎熱，不過新竹縣竟有名婦人，讓女童赤腳走在新豐火車站周邊滾燙的柏油路上，女童因地面火燙的痛得哭喊：「好熱」，還一度衝到陰涼處躲避，目擊網友緊追喝止，並要帶女童去買鞋，但該名婦人依舊不理，讓網友氣得報警。警方表示，正在了解狀況，並依兒少事件通報社會處；社會處也表示，社工正在了解中。

網友在「新竹大小事」貼出2段令人心疼的畫面，只見一名身穿粉橘色洋裝的小女孩，沒穿鞋子在滾燙的柏油路上行走，一旁有一名婦人牽著她，不斷催促她回家，小女孩沿路不斷尖叫哭喊：「好熱」，雙腳也被燙得邊跳邊走，甚至一度衝到別人家門口陰影處躲避，但婦人依舊不理，強硬拉著她要她趕快回家。

目擊網友說明，今天中午下新豐火車站時，看見小孩在尖叫，她問大人：「小朋友怎麼沒有穿鞋」，對方回答：「小孩自己搞丟的，她沒錢可以買給她」網友見狀表示：「我帶你們去買」，但該名婦人竟說「不要理她！」接著小孩就一路尖叫追著大人跑，網友也一邊報警，並且一路跟著2人回家，就這樣走了近20分鐘，警察找到的時候，2人剛好進家門，也不開門，大家都無能為力。

由於今天新豐地區中午高溫34°C，加上柏油路吸熱，地面溫度恐更高，不少網友見狀紛紛留言：「這種天氣，柏油路這樣走 一定起水泡」、「36度的氣溫，柏油路可不止啊，妳自己踩看看，小孩皮膚比較稚嫩，很可能起水泡了⋯⋯這處罰也太誇張了吧」、「真的好殘忍，大人都沒辦法光腳丫走路」，不過也有網友認為：「不知道前因後果，我只看到管教小孩被公審」、「如果小孩犯了錯，總是有人替他承擔開脫，未來這個小孩就分不清楚是非。」