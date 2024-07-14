快訊

美特勤局嚴重失職？川普受層層保護卻濺血 槍手離他不到150公尺

大盤下殺473點…00713如「置身事外」僅跌0.05元！ 存股哥：它優點就是無缺點

中職／陳金鋒賦予張育成新任務 改打3棒、游擊初體驗再拚首轟

不當管教？！令女童赤足走滾燙柏油路20分 尖叫哭喊引路人不忍

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

各地天氣高溫炎熱，不過新竹縣竟有名婦人，讓女童赤腳走在新豐火車站周邊滾燙的柏油路上，女童因地面火燙的痛得哭喊：「好熱」，還一度衝到陰涼處躲避，目擊網友緊追喝止，並要帶女童去買鞋，但該名婦人依舊不理，讓網友氣得報警。警方表示，正在了解狀況，並依兒少事件通報社會處；社會處也表示，社工正在了解中。

網友在「新竹大小事」貼出2段令人心疼的畫面，只見一名身穿粉橘色洋裝的小女孩，沒穿鞋子在滾燙的柏油路上行走，一旁有一名婦人牽著她，不斷催促她回家，小女孩沿路不斷尖叫哭喊：「好熱」，雙腳也被燙得邊跳邊走，甚至一度衝到別人家門口陰影處躲避，但婦人依舊不理，強硬拉著她要她趕快回家。

目擊網友說明，今天中午下新豐火車站時，看見小孩在尖叫，她問大人：「小朋友怎麼沒有穿鞋」，對方回答：「小孩自己搞丟的，她沒錢可以買給她」網友見狀表示：「我帶你們去買」，但該名婦人竟說「不要理她！」接著小孩就一路尖叫追著大人跑，網友也一邊報警，並且一路跟著2人回家，就這樣走了近20分鐘，警察找到的時候，2人剛好進家門，也不開門，大家都無能為力。

由於今天新豐地區中午高溫34°C，加上柏油路吸熱，地面溫度恐更高，不少網友見狀紛紛留言：「這種天氣，柏油路這樣走 一定起水泡」、「36度的氣溫，柏油路可不止啊，妳自己踩看看，小孩皮膚比較稚嫩，很可能起水泡了⋯⋯這處罰也太誇張了吧」、「真的好殘忍，大人都沒辦法光腳丫走路」，不過也有網友認為：「不知道前因後果，我只看到管教小孩被公審」、「如果小孩犯了錯，總是有人替他承擔開脫，未來這個小孩就分不清楚是非。」

新湖警分局獲報後，立即至女孩家中了解，並依兒少事件通報新竹縣社會處；新竹縣社會處表示，已請社工了解中，除查明該婦人身分外，也會了解該事件是否偶一為之，或是經常性虐待，若是偶發不當對待，會了解狀況後，請該名婦人上親子教育課程，若是經常性行為，社會處一定會介入處理。

小女孩不斷尖叫「好熱」，雙腳也被燙得邊跳邊走，甚至一度衝到別人家門口陰影處躲避，但婦人依舊不理，強硬拉著她要她趕快回家。圖／取自臉書新竹大小事
小女孩不斷尖叫「好熱」，雙腳也被燙得邊跳邊走，甚至一度衝到別人家門口陰影處躲避，但婦人依舊不理，強硬拉著她要她趕快回家。圖／取自臉書新竹大小事
新竹縣新豐火車站竟有一名婦人，讓女童赤腳走在滾燙的柏油路上，女童一度被地面盪的尖叫「好熱」。圖／取自臉書新竹大小事
新竹縣新豐火車站竟有一名婦人，讓女童赤腳走在滾燙的柏油路上，女童一度被地面盪的尖叫「好熱」。圖／取自臉書新竹大小事

小孩 柏油路

延伸閱讀

臺雅暖心捐134個小家電助弱勢 單親嬤獲電鍋2孫有熱食

街友赤膊露宿新竹火車站地下道 市府：已關懷勸導

新竹縣長者免費健檢 7月17日開放預約限額1萬名

7鄉鎮路面損壞老舊 新竹縣爭取國土署3500萬經費改善

相關新聞

不當管教？！令女童赤足走滾燙柏油路20分 尖叫哭喊引路人不忍

各地天氣高溫炎熱，不過新竹縣竟有名婦人，讓女童赤腳走在新豐火車站周邊滾燙的柏油路上，女童因地面火燙的痛得哭喊：「好熱」，...

景美市場小貨車「車窗沒關」7萬元被偷 失主焦急：包上掛猩猩吊飾

54歲謝姓男子日前在景美市場趁隙偷走他人放在小貨車內的隨身包，失主發現立刻報警，警方調閱監視器畫面，發現他是慣竊，循線在...

少年車手私吞百萬詐騙贓款遭囚禁 中和警攻堅逮5人

新北市中和區15歲少年及14歲少女日前加入詐騙集團擔任車手，但少年竟黑吃黑100萬元詐騙贓款，前天遭詐團22歲許姓收水手...

南警長廖宗山屆退 局長人選最新傳出是他

台南市政府警察局長廖宗山本月16日屆退，南市區漁會理事長林士傑遭槍殺未破案之際，人事引發關注。原外傳警政署督察室主任顏旺...

查緝人口販運有成效 台中市警局獲評特優連2年得獎

台中市警局去年執行「加強查處人口販運仲介及集團」專案，經警政署評定「特優」單位，也是六都直轄市警察局中唯一連續2年獲獎單...

越南移工仙人跳同鄉 擄走毆打再跨海勒贖5億越南盾

桃園市一名越南籍來姓移工因缺錢花用，今年初鎖定一名劉姓同鄉，夥同另名黃姓女移工計畫擄人勒贖，2人先由黃女透過社群誘惑劉男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。