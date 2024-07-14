台中輕航機墜落卡樹上1人送醫 運安會：已派員調查

台中烏日區一處休閒航空俱樂部，1日發生輕航機墜落意外，1架輕航機降落時卡在跑道旁樹上，造成1人送醫，俱樂部已公告停飛；運安會今天表示，已派員到場調查，釐清後對外說明。

台中市消防局1日中午12時43分獲報，烏日區慶光路有婦人受傷急需送醫，派遣救護車到場；經了解，傷者女性1名，約60多歲，因搭乘輕航機造成腰痛、意識清楚，送亞洲大學附屬醫院治療。

據了解，1日有1架輕航機，由教官駕駛搭載1名女乘客，疑因天候因素，要降落時失控卡在跑道旁1棵3米高樹上，造成機上2人受傷、1人送醫；案發的飛行俱樂部13日公告停飛，今天仍有民眾要前往體驗，撲了個空。

國家運輸安全調查委員會執行長林沛達今天接受媒體電話聯訪表示，運安會12日已派員前往事發俱樂部飛行場地了解狀況，目前確認有航機墜落情況，確切意外原因將待調查釐清後對外說明。