越籍母嫁台27年 「新二代」桃園勇消向新住民消防宣導

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聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

隨著全球化浪潮，跨國婚姻、就業移民成為趨勢，台灣新住民人口也不斷增加。為增進新住民防火宣導知能，提升工作及居住環境安全，桃園市消防局第一大隊三民分隊今前往桃園市新住民文化會館，辦理防火宣導教育活動，希望新住民朋友們能學習正確的防災知識。

這次活動的講師，為三民消防分隊27歲的廖羅源，他說自己的母親來自越南，嫁來台灣27年了，如今台語說的相當「練等」，也會說一些越南語，因此很能理解新住民朋友們，在異鄉所面臨到文化差異、生活適應的狀況，然而安全無國界，所以透過活動，推廣更多知識，提升應變能力，讓每個家庭都能安全無憂的生活。

三民分隊表示，本次活動除採用雙語教學簡報外，也特別安排即時翻譯人員，確保新住民朋友能迅速且完整地理解防火安全的重要性。課程內容也特別設計淺顯易懂的圖文，以「火場逃生及就地避難」、「滅火訓練」及「平時用火用電安全」等三大面向，涵蓋各項平時應具備的防災概念，此外，進行互動問答環節，透過翻譯協助，解決聽眾在觀念上的疑問，加深大家防災知識的理解及記憶。

三民消防分隊長黃柏豪表示，這次宣導活動特別採取多種教學方式，消除語言障礙，讓來自不同語言背景的參與者，都能充分吸收新知，也希望新住民朋友們能將所學帶回各自的社區及團體，廣為宣導正確的防災知識，帶動更多人關注防災安全議題，全面提升工作及居住環境的安全。

桃園市消防局第一大隊三民分隊今前往桃園市新住民文化會館，辦理防火宣導教育活動。圖／三民消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊三民分隊今前往桃園市新住民文化會館，辦理防火宣導教育活動。圖／三民消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊三民分隊今前往桃園市新住民文化會館，辦理防火宣導教育活動。圖／三民消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊三民分隊今前往桃園市新住民文化會館，辦理防火宣導教育活動。圖／三民消防分隊提供

新住民 朋友 語言

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