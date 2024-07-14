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景美市場小貨車「車窗沒關」7萬元被偷 失主焦急：包上掛猩猩吊飾

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

54歲謝姓男子日前在景美市場趁隙偷走他人放在小貨車內的隨身包，失主發現立刻報警，警方調閱監視器畫面，發現他是慣竊，循線在3小時內逮到他，有趣的是，他用偷走的錢買西瓜，連吃都還沒吃就被抓到，警詢後被依竊盜罪送辦。

文山二警方指出，上月底接獲報案，一家水果商老闆稱把小貨車停在景美街口正要開門營業，車門上鎖卻忘了搖上車窗，回去車上要拿包包時，赫然發現包包不翼而飛。

老闆稱，錢包內有現金7萬多元，錢當然希望能追回來，但更重要的是包包上掛著的猩猩吊飾，「那是前陣子出國玩買的，有許多珍貴回憶」。

警方調閱監視器畫面，果然拍到犯嫌犯案過程，只見他趁沒人注意時，把手伸進車窗內拿走包包後快速離去，經追查發現，是竊盜慣犯謝男，立刻以車追人，3小時內逮捕他。

警方順利在他身上查獲失主的隨身包，並追回現金5萬多元，至於不見的1萬多元，一問才知道，原來他花錢去吃喝玩樂，回家前還特別買了好幾顆大西瓜正要享用，沒想到還沒開始吃就先被抓，警詢後被依竊盜罪送辦。

文山二警方循線追回被偷走的隨身包包以及現金5萬多元，失主掛念的「猩猩」吊飾也還在。記者翁至成／翻攝
文山二警方循線追回被偷走的隨身包包以及現金5萬多元，失主掛念的「猩猩」吊飾也還在。記者翁至成／翻攝
謝姓男子看到有小貨車的窗戶沒關，伸手拿走車內的黑色包包。記者翁至成／翻攝
謝姓男子看到有小貨車的窗戶沒關，伸手拿走車內的黑色包包。記者翁至成／翻攝
文山二警方循線追回被偷走的隨身包包以及現金5萬多元，失主掛念的「猩猩」吊飾也還在。記者翁至成／翻攝
文山二警方循線追回被偷走的隨身包包以及現金5萬多元，失主掛念的「猩猩」吊飾也還在。記者翁至成／翻攝

監視器 竊盜 老闆

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