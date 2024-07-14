少年車手私吞百萬詐騙贓款遭囚禁 中和警攻堅逮5人

新北市中和區15歲少年及14歲少女日前加入詐騙集團擔任車手，但少年竟黑吃黑100萬元詐騙贓款，前天遭詐團22歲許姓收水手等5人強押至中和區1間旅館囚禁威逼還錢，少年趁隙報案。中和警獲報趕抵當場逮捕許男等5人並救出2人，許男竟囂張嗆警「我又沒怎樣！」警方詢後將許男等5人依妨害自由罪嫌送辦。

據了解，15歲少年日前透過14歲少女介紹，加入詐騙集團擔任取款車手，少年11日依詐騙集團指示向被害人收取100萬元現金後，竟黑吃黑私吞100萬贓款。擔任詐團上游收水手的22歲許姓男子發現後，找來25歲吳男、23歲李男、21歲林男及其21歲林姓女友，將黑吃黑詐騙贓款的少年及介紹的少女強押至中和區中和路1間旅館，威嚇少年將贓款交出。

少年被囚禁後趁隙打電話報警，中和警方獲報派遣8名警員趕抵旅館，發現該房內共有7人，被害少年立即向警方表示遭許男等5人監禁。此時許男竟囂張嗆警：「我又沒怎樣！」當場被警方壓制逮捕，並起出棍棒等證物。