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南警長廖宗山屆退 局長人選最新傳出是他

聯合報／ 記者謝進盛林伯驊／台南即時報導

台南市政府警察局長廖宗山本月16日屆退，南市區漁會理事長林士傑遭槍殺未破案之際，人事引發關注。原外傳警政署督察室主任顏旺盛機率大，不過警界內部認為警政委員林國清仍有機會。對此，南市警局重申，一切以警政署發布為主；警政署擬後天發布人事。

中央警察大學刑事警察學系48期的廖宗山，刑事歷練豐富，南縣市合併前任南市警局刑警隊長時辦過319槍擊案等多起重大刑案，2023年初扛下壓力接任南市警長，順利偵破學甲88槍案，本月16日屆齡退休，不料本月8日驚傳南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案震驚地方，廖案發不眠不休帶領市警局同仁投入迄今，友人私下說，這應該是歷屆以來「最苦命的局長」。

廖宗山後天退休，依慣例及便於作業需求，警政署原擬上周五（12日）發布相關高階警官人事，不過據知警政署將在本月16日下午公布。至於是否與林士傑遭槍擊案有關？警政署說，純粹是作業程序需求，「兩者沒有關係」。

南市警察局長繼任人選，日前浮出可能人選，有警政署主秘李政曉、警政委員張樹德、林國清，近日更傳出大黑馬警政署督察室主任顏旺盛，日前市長黃偉哲受訪時提及理想局長人選「最好有刑事底子」，外界大都認定應就是顏旺盛。

然下屆南市警局可能人選瞬息萬變；最新傳出，外界日來披露相關人選都屬揣測，未獲層峰證實，綜合考量下，府院高層至始至終就是鎖定林國清。

警大54期行政系的林國清，與上述可能人選相在南市警界淵源相對不高；曾在台南市警察局擔任過人事室主任、保大隊長與玉井警分局長等警職。

警界人士說，林相對較缺乏刑事歷練，但個性溫和，台南昔日部屬對他評價頗佳，近日主掌南市警局局長機率大增。是否屬實？最慢下周二將揭曉。

南市警長廖宗山本月16日屆退，接替人選傳聞多， 警政署後天將發布新人選。圖 ／本報資料照
南市警長廖宗山本月16日屆退，接替人選傳聞多， 警政署後天將發布新人選。圖 ／本報資料照

台南 林士傑 警察

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