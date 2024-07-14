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查緝人口販運有成效 台中市警局獲評特優連2年得獎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局去年執行「加強查處人口販運仲介及集團」專案，經警政署評定「特優」單位，也是六都直轄市警察局中唯一連續2年獲獎單位，市警局近日局務會報時，頒發績優單位團體獎勵金，市警局長李文章致謝同仁投入與辛勞，也期許同仁再接再厲、共創佳績。

台中市警局表示，過去詐騙集團以「出國辦貸款」、「高薪文字客服」等名義，在臉書社團張貼文章，吸引被害人上鉤，稍有不慎即可能被歹徒限制人身自由或涉及人口販運、仲介案件，隨著警方防詐宣導，詐團增加臉書、YouTube、Telegram（俗稱飛機）、微信網路等通訊軟體，結合LINE手機通訊，持續誘騙民眾，詐騙話術更是五花八門。

市警局舉例，去年曾查獲一起案件，就有「早午餐店擴店海外」、「從事佛牌代購」等話術，誘騙被害人出國，被害人一下飛機，立即就會被扣留手機及護照，載送前往詐騙園區從事電信詐欺。被害人若想脫困，往往會遭詐騙集團要求高額贖金，再剝一次皮，贖金約1萬至2萬美金（32萬元至64萬元)。

警方提醒，國人赴海外旅遊或工作應多加注意自身安全，合理的工資條件，查明公司網路評價及官方資料，不合理的高薪資高報酬率、沒有評價或無官方登記資料者，都有可能是詐騙，出國工作本即具有風險，務必確實評估才能保護自己安全。

警方指出，曾有被害人描述，被歹徒限制自由期間，只要詐騙績效未達標準，便會遭受處罰及毆打，甚至遭多次轉賣，更險被摘除器官，幸好被害人趁隙使用販運集團幹部的手機求援，最終在來源國駐台灣辦事處及全球反詐騙組織協助下脫困。

市警局提醒，現今科技持續進步，人口販運集團也運用新科技犯罪，警方呼籲民眾應該提高警覺，切勿以「外國月亮比較圓」或「外國薪資一定比國內好」心態，輕易相信高薪資或高CP值等話術，才能有效避開詐騙，保護自己權益。

台中市警局在人口販運仲介專案，連續兩年獲警政署評比為特優，市警局也提醒國人注意高薪求職的陷阱。圖／台中市警局提供
台中市警局在人口販運仲介專案，連續兩年獲警政署評比為特優，市警局也提醒國人注意高薪求職的陷阱。圖／台中市警局提供

薪資 詐騙集團

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