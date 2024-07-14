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越南移工仙人跳同鄉 擄走毆打再跨海勒贖5億越南盾

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名越南籍來姓移工因缺錢花用，今年初鎖定一名劉姓同鄉，夥同另名黃姓女移工計畫擄人勒贖，2人先由黃女透過社群誘惑劉男見面，再與另外4名越南籍人士控制行動並毆打，隨即向其家屬勒贖5億越南盾，最後家屬匯了2600萬越南盾才放了劉男。桃園地檢署近日偵結，對來姓主嫌求刑10年、黃女則求刑7年6月。

起訴書指出，27歲來男與23歲黃女皆為越南籍移工，今年1月來男因為缺錢，鎖定同鄉的劉男計畫擄人勒贖，黃女先是透過臉書向劉男噓寒問暖，讓劉男卸下心防，隨後黃女約出劉男在桃園市新屋區見面，未料劉男赴約後2人正相談甚歡，突然來男帶著3名不明越南籍人士現身，強押劉男上車並持安全帽猛毆，造成劉男右眼球鈍傷、頭暈目眩。

隨後劉男被帶到中壢區一處民宅控制行動，來男及其他移工輪流看守監視，不讓他有機會脫逃，來男以對方與自己配偶有染為由，向他勒索5億越南盾（約新台幣64萬元），但劉男付不出來，來男便拿劉男的手機打視訊給在越南的劉母，劉母情急之下湊出2600萬越南盾（約新台幣3萬4000元）匯給來男提供的帳戶，來男才在凌晨將劉男丟包在桃園市楊梅區一處土地公廟，劉男立刻向警方報案。

警方獲報後循線追查，逮捕主嫌來男、黃女及其他共犯，對此來男及黃女皆坦承犯行，但黃女強調是聽來男指示做事，被害的劉男則強調根本不認識來男，不知為何被控制索錢。檢方依監視器等各項證據，近日偵結依擄人勒贖案件起訴來男與黃女，並就來姓主嫌向法院具體求刑10年，黃女則求刑7年6月。

桃園一名越南籍來姓移工因缺錢花用，鎖定一名劉姓同鄉，夥同另名黃姓女移工計畫擄人勒贖。記者周嘉茹／攝影
桃園一名越南籍來姓移工因缺錢花用，鎖定一名劉姓同鄉，夥同另名黃姓女移工計畫擄人勒贖。記者周嘉茹／攝影

桃園地檢署 移工 越南

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