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土城曳引車違規載運超長鋼筋 路口迴轉撞爛一旁休旅車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市38歲王男11日駕駛滿載鋼筋的曳引車，行經土城區金城路與千歲路口欲迴轉時，因車上載運的鋼筋過長，外露的鋼筋擊中在旁停等紅燈的休旅車，導致休旅車板金凹陷，所幸未釀成傷亡。王男未察覺仍繼續迴轉，被其他轎車狂按喇叭後才知肇禍，土城警對王男開單告發，將處3千元以上至1萬8千元以下罰款。

據了解，土城警方11日上午7時許接獲報案，在土城區金城路與千歲路口發生車禍。警方到場後發現，38歲王姓男子駕駛滿載鋼筋的曳引車，行經土城區金城路一段與千歲路口準備迴轉時，因載運的鋼筋過長整個凸出車斗，迴轉時直接擊中一旁等待紅燈的休旅車左車尾。

但肇事的王男因未察覺仍繼續迴轉，導致鋼筋又從休旅車尾一路刮到車身，休旅車板金當場凹陷變形，王姓駕駛驚覺無法過彎，在其他車輛狂按喇叭提醒下才知肇禍，所幸休旅車駕駛並未受傷。

土城警方獲報趕抵，發現王男駕駛的曳引車裝載貨物超過規定長度，立即依道路交通管理處罰條例第29條第1項第1款對王男開單告發，依法可處3千元以上18000元以下罰款。

載運鋼筋的曳引車迴轉時鋼筋及中一旁的休旅車。記者黃子騰／翻攝
載運鋼筋的曳引車迴轉時鋼筋及中一旁的休旅車。記者黃子騰／翻攝
休旅車左後車身鈑金遭擊中凹陷變形。記者黃子騰／翻攝
休旅車左後車身鈑金遭擊中凹陷變形。記者黃子騰／翻攝

休旅車 曳引車

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