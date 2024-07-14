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千萬藍寶堅尼超跑違停被拖吊 網友眼尖認出：是超哥的

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區昨天有1輛紅色藍寶堅尼跑車，疑似違停在中和路巷內遭警方拖吊，民眾將過程拍下PO到臉書社團並留言：「這個拖吊猛猛的，刮到人生都完了！」PO文一出引起網友熱議。有網友發現藍寶堅尼車主竟是YTR「超派人生」網紅超哥，紛紛留言：「他不是最愛流量，這不就有了」、「等等取車會被鐵拳」。

據了解，中和警方昨天下午3時許執行違停拖吊勤務時，發現中和路1處巷內有1輛紅色藍寶堅尼跑車違規停在紅線上。執行拖吊勤務的警員立即依規定拍照，而拖吊人員則熟練的將藍寶堅尼跑車前輪裝上輔助輪後迅速將車拖走，移置保管場放置。

整個拖吊過程全被民眾拍下上傳臉書社團，有網友比對車牌後發現該輛被拖吊的藍寶堅尼跑車，車主竟是號稱「台灣最有錢YTR」網紅超哥，網友紛紛留言：「超派」、「紅色超跑拖紅色超跑，平起平坐」。也有網友留言：「警方直接開單就好，免得造成車損需要賠償。」

疑似網紅超哥的紅色藍寶堅尼跑車因違停被拖吊。圖／擷取自臉書社團爆廢1公社
疑似網紅超哥的紅色藍寶堅尼跑車因違停被拖吊。圖／擷取自臉書社團爆廢1公社

藍寶堅尼

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