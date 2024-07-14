快訊

自己人提的連署加嚴都擋？民進黨恐是怕不能操作罷免

Android陣營一個個搶進摺疊機 為何蘋果不敢輕易嘗試？

獨／被扁點名讓他跟燦收押的法官 當事人：平常心看每一案

不喝酒卻接18萬拒測罰單 偽造車牌受害者氣炸：很衰小

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

「真的很衰小，躺著也中槍！」台中修車廠張姓老闆是偽造車牌的受害者，張男說，本身自己有4輛車，都是B開頭的車子，也有繳稅金，收到罰單真的覺得莫名其妙。

張男對本報記者述說委屈接罰單原委，指自己偶而會查一下監理站APP，今年初輸入車號看是否有罰單、停車費未繳，結果發現竟然有超速、闖紅燈罰單，隔天跑監理站詢問，列印罰單後，其中1張乍看以為是1萬8000元罰款，後被監理人員糾正是「18萬」，他才驚覺竟是一張酒駕拒測的罰單。

張氣炸說，「認識他的人都知道，他不會喝酒，從年輕開車以來，沒有一次酒駕的紀錄，怎會酒駕還拒測」，監理人員建議他申訴，但第一次寫申訴單，由於沒備齊證據，還被打槍，因對方車牌和車型和他的BMW雙門轎車一模一樣，只是對方是銀色，他的車是銀黑色。

「人在家中坐，罰單從天降！」張無奈指出，因車牌被偽造，共接了超速、闖紅燈、酒測拒測、違停等4種類型共計5種張紅燈，其中一張超速罰單，在國道南屯交流道超速被拍下，但罰單上所顯示的時間，當時他人是在沙鹿，違規時間點他人根本沒出門。

雖車牌被偽造，事後申訴成功，張說，但當時跑監理站、休息站、驗車廠，還寫申請書，跑公部門等單位申訴真的很費時，所幸鄰居家有監視器拍到他的車子畫面可供佐證，否則沒證據不就啞巴吃黃連。

對於監理人員或警方動輒建議受害車主換車牌免去困擾，張認為，車牌是他自己花錢買的，車牌被偽造不是車主的問題，而是政府機關的問題，就像房子屢遭小偷闖空門，難道建議屋主要把房子賣掉？換車牌只是治標不治本；還不如抓到偽造車牌者，直接把車子壓毀，或者判重一點，以免滋生犯罪。

台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，圖為駕駛偽造車牌的駕駛通過警方防制酒駕的臨檢站卻拒檢逃逸的畫面，事後張先生接18萬元罰單傻眼。圖／張先生提供
台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，圖為駕駛偽造車牌的駕駛通過警方防制酒駕的臨檢站卻拒檢逃逸的畫面，事後張先生接18萬元罰單傻眼。圖／張先生提供
台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，圖為駕駛偽造車牌的駕駛在國道超速被拍下開罰後，害張先生慘接超速罰單。圖／張先生提供
台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，圖為駕駛偽造車牌的駕駛在國道超速被拍下開罰後，害張先生慘接超速罰單。圖／張先生提供
台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，慘接超速、闖紅燈、闖警方酒駕臨檢站、違停等5張罰單。圖／張先生提供
台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，慘接超速、闖紅燈、闖警方酒駕臨檢站、違停等5張罰單。圖／張先生提供
台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，圖為駕駛偽造車牌的駕駛通過警方防制酒駕的臨檢站卻拒檢逃逸的畫面，事後張先生接18萬元罰單傻眼。圖／張先生提供
台中修車廠老闆張先生的BMW雙門轎車車號遭人盜用，圖為駕駛偽造車牌的駕駛通過警方防制酒駕的臨檢站卻拒檢逃逸的畫面，事後張先生接18萬元罰單傻眼。圖／張先生提供

監理站 罰單 酒駕

延伸閱讀

影／服務處主任爆酒駕…邱議瑩道歉了 被問參選高雄市長一事這樣回

獨／邱議瑩剛被封高雄市長人選「黑馬」！ 辦公室主任卻爆酒駕

被燃料費、牌照稅剝兩層皮？監理站：性質與用途不同

台東公路200公尺設2測速桿 遊客納悶：台灣人愛超速？

相關新聞

不喝酒卻接18萬拒測罰單 偽造車牌受害者氣炸：很衰小

「真的很衰小，躺著也中槍！」台中修車廠張姓老闆是偽造車牌的受害者，張男說，本身自己有4輛車，都是B開頭的車子，也有繳稅金...

國1北向竹北出口1大貨車衝出邊坡 高公局成立緊急應變小組

高速公路局表示，國道1號北向的竹北出口，有1輛大貨車衝出邊坡，占用出口內側車道事故。目前成立緊急應變小組積極處理。用路人...

影／高雄轎車遭自強號「撞爛車頭」 卡平交道原因曝光

高雄市路竹區一輛轎車今晚8點多在行經路竹南平交道時，因柵欄剛好放下，駕駛急忙後退卻不慎撞上後方機車，導致卡在平交道上，遭...

高雄轎車卡平交道柵欄動彈不得 自強號「擦撞車頭」影響近3千名旅客

高雄市一輛轎車今晚8時許行經高雄市路竹南平交道時，剛好柵欄放下，轎車卡在軌道和柵欄之間，動彈不得，適台鐵386車次一列北...

燒了6天半！苗栗市垃圾場大火延燒1公頃 消防灌救到今日終於滅火

苗栗市西山垃圾場7月7日凌晨起火，消防人員冒著天氣高溫灌救，今天下午4點撲滅，這場大火延燒約1公頃，燒毀約150噸廢家具...

幼兒園狼師身陷司法仍任職 北市府：舊法調查期間無停職規定

北市某幼兒園長兒子涉嫌性侵多名女童，綠營議員今質疑，前年有家長報案，該名狼師正接受司法調查卻持續任職，批市府無相應作為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。