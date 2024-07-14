不喝酒卻接18萬拒測罰單 偽造車牌受害者氣炸：很衰小

「真的很衰小，躺著也中槍！」台中修車廠張姓老闆是偽造車牌的受害者，張男說，本身自己有4輛車，都是B開頭的車子，也有繳稅金，收到罰單真的覺得莫名其妙。

張男對本報記者述說委屈接罰單原委，指自己偶而會查一下監理站APP，今年初輸入車號看是否有罰單、停車費未繳，結果發現竟然有超速、闖紅燈罰單，隔天跑監理站詢問，列印罰單後，其中1張乍看以為是1萬8000元罰款，後被監理人員糾正是「18萬」，他才驚覺竟是一張酒駕拒測的罰單。

張氣炸說，「認識他的人都知道，他不會喝酒，從年輕開車以來，沒有一次酒駕的紀錄，怎會酒駕還拒測」，監理人員建議他申訴，但第一次寫申訴單，由於沒備齊證據，還被打槍，因對方車牌和車型和他的BMW雙門轎車一模一樣，只是對方是銀色，他的車是銀黑色。

「人在家中坐，罰單從天降！」張無奈指出，因車牌被偽造，共接了超速、闖紅燈、酒測拒測、違停等4種類型共計5種張紅燈，其中一張超速罰單，在國道南屯交流道超速被拍下，但罰單上所顯示的時間，當時他人是在沙鹿，違規時間點他人根本沒出門。

雖車牌被偽造，事後申訴成功，張說，但當時跑監理站、休息站、驗車廠，還寫申請書，跑公部門等單位申訴真的很費時，所幸鄰居家有監視器拍到他的車子畫面可供佐證，否則沒證據不就啞巴吃黃連。