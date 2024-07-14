史上最年輕！南屯民防中隊長交接 慶鴻機電副總上任

台中市第四警分局在上周舉辦新任中隊長布達暨民防中隊聯誼餐會，新任民防中隊長是慶鴻機電工業公司生產技術副總王陳鵬，年僅46歲，也創下四分局民防中隊長最年輕的紀錄。王說，他比其他在場學長都「資淺」，將向其他民力請益，充分發揮民間自衛自救的功能。

第四警分局表示，王陳鵬是台中精密科學創新園區內，慶鴻機電工業公司生產技術副總，王年僅46歲，此次接任南屯民防中隊長的職務，創下該職務最年輕接任者的紀錄，希望透過王的例子，吸引更多年輕人加入民力，力拚民防全面年輕化。

王陳鵬說，他雖身為民防幹部，相比其他成員仍屬「資淺」，不過在場看到150位民防民力到場，以行動支持，內心十分澎湃，感受到團隊的行動力、執行力，會向其他民力請益，做好萬全準備，也希望鼓舞更多有志青年一同加入，一起為社會服務、打拚。