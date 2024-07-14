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單身女子認識男網友以為真愛來了 險被騙3萬結婚保證金

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市50歲單身楊姓女子上交友網站認識一名自稱是來自香港男網友，雙方透過通訊軟體私訊互動，談起了感情，前天下午2點多，男網友表示很想來台灣與其結婚，他將要匯款港幣5萬元約新台幣20萬元的聘金給楊女，但需楊女先支付新台幣3萬元手續費至國外不明帳戶，以便來台定居與其結婚，她信以真直奔忠義路某銀行匯款，行員察覺有異報警及時攔阻保住她辛苦積蓄。

據了解，楊女在家無聊上交友網站認識一名自稱是來自香港居民的男網友，對方不但出示香港永久性居民身分證及帥氣的照片外，另透過LINE傳送將轉帳港幣5萬元聘金的境外匯款申請書給楊女士看，使楊女信以為真。

前天下午2點多，男網友展開猛烈追求表示很想來台灣與楊結婚，他將要匯款港幣5萬元(約新台幣20萬元)的聘金給楊女，但需楊女先支付新台幣3萬元手續費至國外不明帳戶，以便來台定居與其結婚，這讓沒談過戀愛的楊女暈了船，想說這3萬元就當作結婚基金，直奔忠義路某銀行匯款。

台南市警二分局博愛派出所巡佐翁俊郎、警員許勝傑接獲銀行行員通報後告訴楊女，此為假冒香港居民「假交友、真詐騙」的慣用詐騙手法，不必再去理會詐騙集團。楊女起初堅稱對方沒騙她，就當這是結婚基金，執意要匯款，警方軟硬兼施耐心勸說，並舉出過去詐騙案例，且當面聯繫測試該名自稱香港居民的男子給楊女看，楊女這才大夢初醒。

楊姓女子(左)以為真愛來了，險遭詐騙結婚保證金3萬元，台南市警二分局博愛派出所警員許勝傑(右)揭穿詐騙集團話術，及時保住她辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
楊姓女子(左)以為真愛來了，險遭詐騙結婚保證金3萬元，台南市警二分局博愛派出所警員許勝傑(右)揭穿詐騙集團話術，及時保住她辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝

結婚 詐騙集團 香港

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