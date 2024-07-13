影／高雄轎車遭自強號「撞爛車頭」 卡平交道原因曝光

高雄市路竹區一輛轎車今晚8點多在行經路竹南平交道時，因柵欄剛好放下，駕駛急忙後退卻不慎撞上後方機車，導致卡在平交道上，遭自強號列車擦撞車頭，也讓列車停在半路，所幸駕駛受傷後意識清楚送醫，女騎士則膝蓋挫傷未送醫，約在晚上9點20分才恢復通行，約影響2905名旅客，9班次列車。

湖內分局表示，本分局今晚8時許獲報路竹區新民路與大同路口平交道發生火車與汽車交通事故，派員前往協處。發現47歲的孫男駕駛轎車由路竹區新民路左轉進入經過平交道轉入大同路時，剛好警報器亮燈，準備倒退至一般道路時不慎撞到女騎士的機車，導致梁女右腳膝蓋有些微擦挫傷，未送醫。

孫男因倒車不及退出平交道與自強號386班次（往北）發生碰撞，造成孫男自小客前保桿損壞，幸車上人員無受傷。惟相關詳細肇事原因需由臺鐵與轄管鐵路警察局高雄分局進行分析研判。湖內分局現場派遣10多名警力協助疏導交通及車輛故障排除，約21時20分，交通恢復通行。